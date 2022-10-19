“Kadın Ticaretini Gör” fotoğraf sergisi Meral Akıncı'nın konuşmasıyla açıldı

Meral Akıncı: “İnsan ticareti bir insanlık suçudur ve bu insanlık suçunu daha fazla görmezden gelemeyiz”

“Kadın Ticaretini Gör” fotoğraf sergisinde konuşan Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Başkanı ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, bir insanlık şuçu olan insan ticaretinin daha fazla görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.Meral Akıncı, Avrupa Birliği finansal desteğiyle yapılan “Görmezden Gelme” adlı proje kapsamında düzenlenen “Kadın Ticaretini Gör” fotoğraf yarışması sergisinin açılışında konuştu.Fotoğraf yarışmasında jüri üyesi olarak da yer alan Meral Akıncı, KAYAD’ın ülkedeki kadın ticaretini dillendiren ilk sivil toplum örgütü olduğunu belirtti. Sivil toplumun temel görevinin toplumda dönüşüm sağlamak olduğunu anlatan Akıncı, bunun için de öncelikle sorunu görmek ve doğru anlamak gerektiğini belirtti. Kadın ticareti ile mücadelede sorunun “görmezden gelinmesinin” aşılmasının önemine işaret eden Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Modern kölelik olarak adlandırılan bu insanlık suçu mağdurlarına bakıp ‘bilerek gelir’ ‘isteyerek yapar’ diye yaklaşarak, mağdurların suçlandığı, ötekileştirildiği ve hiçleştirildiği bir toplum olduğumuzu proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bilimsel verilerle tespit ettik. Bu bağlamda, sorunun kendisiyle yüzleşmedikçe, küresel anlamda bu yıl tespit edilen 800,000 kişinin, ki bu rakamın yüzde yetmişini kadınlar oluşturmaktadır, insan ticareti mağduru olduğu Birleşmiş Milletler tarafından açıklansa da, ülkemizde hala bu sorun görmezden gelinip başka sorunlar olarak önümüze getirilmektedir. Sorun gece kulüpleri sorunu değildir, sorun emek sömürüsü değildir, sorun fuhuş değildir, sorun insan ticaretidir. Bu sorun bir insanlık suçudur ve bu insanlık suçunu daha fazla görmezden gelemeyiz. Malesef ülkemiz yönetim düzeyinde modern kölelik olarak adlandırılan bu insanlık ayıbına karşı hiç bir adım atmıyor, uluslararası raporlarda insan ticaretine karşı hiç bir tedbir almayan ülke kategorisinde yer alıyor.”“Kadın Ticaretini Gör” isimli fotoğraf yarışmasına katılan yarışmacıların kadın bedenini en çıplak, en yalın ve en savunmasız haliyle yakalamayı başardığını aktaran Meral Akıncı, sergide yer alan her fotoğrafı yaşanan insanlık suçunun ip uçları olarak niteledi ve fotoğrafların çıplak bir kadın bedeninden daha çok şeyi ortaya koymuş olabileceğini söyledi.Jüri üyesi olarak kendisini en çok etkileyen fotoğrafın Jüri Özel ödülüne laik görülen Ayşe Kocaismail’ e ait Hope isimli fotoğraf olduğunu belirten Akıncı, “Bir seyahate çıkarken genç bir kadının hayallerini, umutlarını ve yanında götürebildiği tüm kıymetli varlıklarını sığdırdığı bir bavula tutunan genç bir kadın. Belki onu mağduriyete sürükleyen, sevgi ve güven vaadiyle verilen bir gül, belki annesinden ona hatıra verilen bir fular. İnsan ticaretinin tüm karanlığında sırıtan sarı renginde bir umut. Hepimizin sorumluluk duyması gereken bir yaşam hikayesi. Bir umut. İşte bu umut biz olabiliriz. İnsan Ticareti cenneti değil insan ticaretine karşı etkin mücadele veren bir ülke olabiliriz. Güçlü bir yargıya sahip küçük bir ada olarak, insan ticaretine sebep olan kişilerin yargılandığı, mağdurların desteklendiği, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve ‘insan ticaretine sıfır tolerans’ anlayışının yayıldığı bir ülke olmamız mümkün” diye konuştu.Akıncı, KAYAD olarak başka bir dünya ve başka bir Kıbrıs hayal etmeye, bu bağlamda kadın dayanışmasıyla bu hayale doğru emin adımlar atmaya devam edeceklerini vurgularken, gösterilen desteğin kendilerini güçlü kılmaya devam edeceğini ifade etti.Akıncı, yarışmada ödül alan, sergi ve katalogda yer almaya hak kazanan tüm katılımcıları tebrik ederek ve yarışma jürisine, fotoğraf gönderenlere ve sergiyi ziyaret edenlere teşekkür ederek sözlerine son verdi.