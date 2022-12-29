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“Kadın elinin değdiği yerin güzelleşeceğini göstermek istiyorum”

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KKTC siyasi tarihinde, 36 yıl aradan sonra kadın belediye başkanı seçilen Fatma Çimen Tuğlu “Kadın elinin değdiği yerin güzelleşeceğini göstermek istiyorum” dedi

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“Kadın elinin değdiği yerin güzelleşeceğini göstermek istiyorum”
KKTC siyasi tarihinde, 36 yıl aradan sonra kadın belediye başkanı seçilerek önemli bir başarıya imza atan Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, “Kadın elinin değdiği  yerin güzelleşeceğini göstermek istiyorum” dedi.
18 yıllık hekimlik hizmetinin ardından siyasete atılma kararı alan Fatma Çimen Tuğlu, 1986 yılında Akıncılar’da  seçilen  Sevim Akbaş’ın ardından, KKTC’nin ikinci kadın belediye başkanı oldu.
Fatma Çimen Tuğlu dün sabah devir teslim töreninin ardından göreve başladı.
Tuğlu,  bölgede yaşayan bir vatandaş olarak gördüğü eksiklikleri, yaşanılan sıkıntıları aşabilmek için aday olduğunu ve kazandığını vurguladı.
İskele bölgesinde ilk, ülke tarihinde ikinci kadın belediye başkanı olmasıyla ilgili  Tuğlu,  “Çok mutluyum, kadınlardan çok büyük övgü ve destek aldım, ve ben bu şekilde bütün kadınlarımızın kendilerine güvenerek, bu yolda ilerleyip daha güzel yerlere gelmesini istiyorum” dedi.
Bölgenin en büyük sorununun  kalkınma, işsizlik ve buna bağlı sıkıntılar olduğunu vurgulayan Tuğlu,  “Bu bağlamda  kalkınma ve   yatırımlara yönelik  projelerle bölgeye hizmet etmeye çalışacağım” dedi.
Tuğlu, kadınlarla ilgili projeleriyle ilgili olarak da,  kadınlara ekonomik  özgürlük sağlamak için  yapacağı hizmetler olacağını,  kadınların  ürettiklerini pazarlayabilecekleri projelere öncelik vereceğini söyledi.
Tuğlu kadınların bir çok alanda görev almaları için  tüm olanakları sağlayacağını söyledi.
Tuğlu, kadınların siyasette  daha çok yer alması gerektiğine işaret ederek,  “Ülkemiz için kadınların her yere elinin değmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Tuğlu, kadınlar siyasete mi ilgisiz, alan mı açılmıyor? sorusunu ise,  “Bence ilgilidirler de biraz daha cesaret gerekiyor. O cesaretlerini  sağlayıp, kendilerine güvenip bu yola girdikten sonra başaramayacakları hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum” diye yanıtladı.
Seçimi kazandıktan sonra çok olumlu tepkiler aldığını belirten Tuğlu,   “İki gün telefonum kilitlendi desem yeridir. Çok güzel tepkiler aldım, çok büyük coşkuya karşılandı. Kadınlar çok büyük destek verdi, hep arkamdaydılar.  Bir kadının elinin değdiği yerin güzelleşeceğini göstermek istiyorum” şeklinde konuştu.
 
 
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