Kadın, bir gün değil, her gün değerlidir

Telsim, kadının emeğini güçlendirmek ve ekonomiye katılımını artırmak adına Kuzey Kıbrıs’ta bir çok projeyi hayata geçirdi

Telsim, kadınların eğitim, ekonomik ve cinsiyet eşitliğine inanarak, kadın çalışanlarının sayısını artırmaya yönelik, işe katılım ve karar alma mekanizmalarında yer alması için çalışmalar yapıyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının arttığı sürece, toplumsal refahın da artacağına inanan Telsim, işe alım süreçlerinde pozitif ayrımcılık politikasını uygulayarak, kadın çalışanlarıyla büyümeye devam ediyor.Telsim, Kıbrıs’taki kadınların emeğini görünür kılmak için Önce Kadın Projesi’ni hayata geçirmişti. Önce Kadın Projesi ile kadınlar ürettikleri ürünleri farklı platformlarda satma imkanı buluyor, böylece ekonomiye doğrudan katılım sağlamış oluyorlar. Ayrıca, kadınların ev içinde ürettikleri “görünmeyen emeklerini” de böylece görünür kılınıyor.Kıbrıs’taki kadın girişimcileri artırmak adına her yıl İş Kadınları Derneği işbirliği ile düzenlenen Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Kadınları girişimcilik alanında cesaretlendirmek için düzenenlenen törende bugüne kadar toplam 67 girişimci ödüllendirildi ve yüzlerce kadın aday gösterildi.Kadına yönelik şiddetle mücadelede mobil teknolojiler kritik önem taşımaktadır. Bu amaçla Telsim, Türkiye Vodafone Vakfı’nın desteğiyle ve Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) iş birliğinde “Telsim Kırmızı Işık” uygulamasını hayata geçirdi. Kırmızı ışık uygulaması, tüm kadınlar tarafından erişilebilen, şiddeti anında ya da öncesinde engellemeye yönelik, şiddet uygulayan kişinin fark etmeyeceği biçimde çalışan bir çözüm uygulaması olarak tasarladı.Kırmızı Işık kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda gerekli mercilere ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Uygulama, şiddet anında yardım istenebilecek 3 kişiye telefonun sallanmasıyla acil SMS ve lokasyon bilgisinin gönderilmesini mümkün kılıyor.Telsim ayrıca, KAYAD ile “Şiddete Karşı Diren Anıtı” projesini hayata geçirdi ve bu konuda birlikte çalışmalarını sürdürüyor.Telsim ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) işbirliğinde yapılan proje, Kıbrıs’ta çeşitli bölgelerden kadınların, hayatın getirdiği zor şartlara ve engellere rağmen başarıyı yakalama hikayelerini hayata geçiriyor. Bu proje kapsamında kadınların ekonomik ve sosyal açıdan topluma kattıkları resmedilirken, Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden ilham veren kadınların hikayeleri de kısa filmlere dönüşüyor.Telsim, Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) işbirliğinde, kadın öykülerinden oluşan başarı hikayelerini belgeselleştiriyor. Hayata değer katan kadınlarımızla ilgili belgesel projesinde, tenisin kraliçesi Özel Vassıf, konservatuar mezunu ilk kadın tiyatro sanatçımız Ayla Haşmet, ilk kadın milletvekili Ayla Halit Kazım, eğitimci, araştırmacı ve yazar Gülgün Serdar, ilk kadın kimyager Ayşe Coşar, ilk kadın hekim Dr.Aydın Sennaroğlu ve ilk eğitimli hemşire Firdevs İslamoğlu’nun hayat hikayeleri belgeselleştirildi. Proje, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıyor. Belgesel çekimleri yeni isimlerle devam ediyor.Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, “Kadın kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerimizle, kadınların kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor ve girişimci ruhlarını harekete geçirerek kendi işlerini kurmaları için onları cesaretlendiriyoruz. Kadına desteği ve emeğinin hakkını bir gün değil her gün vermeliyiz.” dedi. Telsim ailesi olarak, kadınlara eşit şartlarda çalışma koşullarının yaratılması için çalıştıklarını ifade eden Sefer, günümüzde kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda eşit ve güçlü bir biçimde var olmasının, toplumun ilerlemesinin önünü açacağını dile getirdi. Tüz, Telsim olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile tüm Telsim müşterisi kadınlara şebeke içi ücretsiz konuşma hediye edeceklerini de bildirdi. "Kadınlarımız bizim için bir gün değil, her gün değerlidir" diyen Tüz, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.