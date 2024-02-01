Kaderin böylesi

Alayköy’de üç kardeş, 58 gün içinde peş peşe hayatını kaybetti

Alayköy 58 günde üç kardeşi peş peşe kaybetmenin üzüntüsünü yasıyor. Birbirlerinin acılarına dayanamayan üç kardeş arka arkaya hayata veda etti.

2 Aralık 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Arife Soykan Ulaş’tan 21 gün sonra 23 Aralık 2023 tarihinde, abisi Abdullah Soykan da tedavi görmekte olduğu hastanede hayata gözlerini kapadı.

Abdullah Soykan’ın ölümünün 37.gününde 29 Ocak 2024 tarihinde bu kez de kardeşi Naciye Soykan Karademir tedavi görmekte olduğu hastanede hayata veda etti.

