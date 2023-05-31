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“Kaderimizi hep birlikte değiştirebiliriz”

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CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu “Toplumun bütün mozaiğini dert edinen, sorunlarını gaile edinen biziz. Karşımızdaki zihniyetin, insanların gerçek sorunlarıyla ilgilendiklerini görmedik” dedi

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“Kaderimizi hep birlikte değiştirebiliriz”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından milletvekili adayı olarak açıklanan Sami Özuslu, Boğaz, Pınarbaşı, Dağyolu ve Şirinevler köylerini ziyaret etti.
Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini paylaştı.
Ziyaretler sırasında söz alan CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, “Hepimiz bu toprakların insanlarıyız. Bu ülke güzelleşirse, ekonomisi, tarımı, sanatı, sporu gelişirse, bundan herkes yararlanır” dedi.
Özuslu, toplumsal bütünleşmenin önemine işaret etti. Özuslu, “Toplumun bütün mozaiğini dert edinen, sorunlarını gaile edinen biziz. Karşımızdaki zihniyetin, insanların gerçek sorunlarıyla ilgilendiklerini görmedik” diye konuştu. Bu toplumda, bu topraklarda yaşayan herkesin, artık gerçekleri gördüğüne dikkat çeken Özuslu, “Bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımız ortadadır. Seçimde kazanmak ve kaybetmek vardır. Bizim hedefimiz Karpaz’da da İskele ilçesinde de bu seçimi önde tamamlamaktır” ifadelerini kullandı. “Bunu başarmamak için hiçbir neden görmüyorum” diyen Özuslu, çözümün de CTP’de olduğuna dikkat çekti. Özuslu, “Kaderimizi hep birlikte değiştirebiliriz. Bu ülkede kader birliği yapacaksak, bu kaderi hep birlikte değiştirebiliriz” dedi.
 
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