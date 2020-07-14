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Kader Ateş karantinaya alındı

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Kader Ateş karantinaya alındı
14 Temmuz 2020 Salı 16:15

Ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs hastalığı ülkede panik yaşatmaya devam ediyor.

Son günlerde ülkemize gerek havayolu ile gerekse deniz yoluyla gelişler artarken, yapılan PCR testlerinde pozitif vaka sayısı da artmaya başladı.

Ülkemiz sanatçılarından Kader ateş'in annesi de ülkemize gelen kişiler arasında PCR testi pozitif çıktığı için karantinaya alınırken, Kader Ateş'in de temaslılar arasında olduğu ve önlem amaçlı olarak karantinaya alındığı bildirildi. Ateş'e yapılan ilk testte sonucun Negatif olduğu bildirildi.

Bu arada son olarak geçtiğimiz hafta Salı akşamı Güzelyurt bölgesi kulüplerinden Binatlı tombalasında sahne alan Kader Ateş, geçtiğimiz gün ise Türkmenköy'de yapılan tombala gecesine katılmak için köye gittiği iddia edildi.

Kader Ateş'in bugün Mağusa'da karantinaya alındığı gelen bilgiler arasında.

Kader Ateş ile ilgili hem Binatlı hem de Türkmenköy kulüpleri sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundular.açıklamalar şöyle:

ÖNEMLE DUYURULUR| 13 Temmuz 2020 Pazartesi gecesi Türkmenköy Aydın Spor Kulübü'müzün düzenlemiş olduğu “Türkmenköy Tombala Etkinliği”ni ziyarete gelmesi planlanan sanatçının bir yakınının yurt dışından gelmesi ve bu yakınının Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ilgili sanatçı KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından tedbir amaçlı Karantinaya alınmıştır. Ayrıca ilgili sanatçı etkinlik alanına hiç gelmemiştir. Halkımızın bu konuda hiçbir endişeye kapılmaması açısından bilgilendirilme gereği duyulmuştur. Gerekli önlemlerin KKTC Sağlık Bakanlığı ve Beyarmudu Belediyesi tarafından alındığını siz değerli bölge halkına sunar,Sağlıklı günler dileriz…. 

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