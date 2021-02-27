Kademeli açılımda bir adım daha

Saat 15.30 sıralarında başlayan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.
Toplantı sonrası basın karşısına çıkan Başbakan Ersan Saner kararları aktardı.
İşte alınan kararlar
- 1 Mart 2021 Pazartesi ile 8 Mart 2021 Pazartesi günleri arasında gece saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.
- Üst Kurul’un yaptığı öneri çerçevesinde; bar, kafe, restoran, meyahane gibi iş yerleri haricindeki tüm işletmeler hizmet verecekler.
- 1 Mart Pazartesinden; 5 Mart Cuma gününe kadar tüm açık olan işeltmeler akşam 20.00’ye kadar hizmet verecekler.
- 6 Mart cumartesi günü; market, fırın, kasap ve restoranların paket servisleri gibi, tarım – hayvancılık ve bağlı işletmeler, akşam 20.00’ye kadar hizmet verecek, diğer işletmelerin faaliyet göstermeyecek.
- 1 Mart 2021’den itibaren her ilçemizde düzenlenen Pazar yerleri, Üst Kurul’un belirlediği şartlarda hizmet verecekler.
- Paket servisler, Pazar günü hariç tüm hafta boyunca akşam 21.00’e kadar hizmet verecekler.
- Lefkoşa ve Girne’den diğer ilçelere geçişler ilçe denetim kurullarına bağlı olacak, Girne ve Lefkoşa arasında denetim olmayacak.
- Kuaför, berber ve güzellik salonları, 3 Mart 2021 tarihine kadar PCR testlerini tamamlamak kaydıyla, randevulu olarak, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği çerçevede işe başlayacaklar.
- Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler, son 3 günde yapılmış PCR testlerini ibraz etmeleri halinde geçişlerini yapabilecekler.