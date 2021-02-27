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Kademeli açılımda bir adım daha

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Kademeli açılımda bir adım daha
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.  Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı.

Saat 15.30 sıralarında başlayan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantı sonrası basın karşısına çıkan Başbakan Ersan Saner kararları aktardı.

İşte alınan kararlar

  • 1 Mart 2021 Pazartesi ile 8 Mart 2021 Pazartesi günleri arasında gece saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.
  • Üst Kurul’un yaptığı öneri çerçevesinde; bar, kafe, restoran, meyahane gibi iş yerleri haricindeki tüm işletmeler hizmet verecekler.
  • 1 Mart Pazartesinden; 5 Mart Cuma gününe kadar tüm açık olan işeltmeler akşam 20.00’ye kadar hizmet verecekler.
  • 6 Mart cumartesi günü; market, fırın, kasap ve restoranların paket servisleri gibi, tarım – hayvancılık ve bağlı işletmeler, akşam 20.00’ye kadar hizmet verecek, diğer işletmelerin faaliyet göstermeyecek.
  • 1 Mart 2021’den itibaren her ilçemizde düzenlenen Pazar yerleri, Üst Kurul’un belirlediği şartlarda hizmet verecekler.
  • Paket servisler, Pazar günü hariç tüm hafta boyunca akşam 21.00’e kadar hizmet verecekler.
  • Lefkoşa ve Girne’den diğer ilçelere geçişler ilçe denetim kurullarına bağlı olacak, Girne ve Lefkoşa arasında denetim olmayacak.
  • Kuaför, berber ve güzellik salonları, 3 Mart 2021 tarihine kadar PCR testlerini tamamlamak kaydıyla, randevulu olarak, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği çerçevede işe başlayacaklar.
  • Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler, son 3 günde yapılmış PCR testlerini ibraz etmeleri halinde geçişlerini yapabilecekler.
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