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"Kaçak katla birlikte binayı ikinci asansörle ikiye yardılar"

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Şampiyon Meleklerin annelerinden Pervin Aksoy İpekçioğlu "Kaçak katla birlikte binayı ikinci asansörle ikiye yardılar. Projeyle imalat birbirini tutmuyor" dedi

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"Kaçak katla birlikte binayı ikinci asansörle ikiye yardılar"
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İsias Otel davasının dördüncü duruşmasında mahkemede dün ilk olarak savcılığın talepleri dinlendi. Savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Müştekilere, itirazı olup olmadığı soruldu.

Şampiyon Meleklerin annelerinden Pervin Aksoy İpekçioğlu mahkemedeki konuşmasında, “Bina yıkıldı, 72 kişiye mezar oldu. Kimlerin olaya fail olduğunu anlamak için uğraşıyoruz” diyerek, şunları kaydetti:

“Ruhsat alımından başlayan bir süreç var. Projeyle binanın uyumsuzluğu… Ruhsatta sıkıntı var, sonra kaçak kat yapıldı. Yapı kayıt belgesiyle sadece kaçak kat bildirildi. Tadilat projesiyle güçlendirilmedi. Kaçak katla birlikte binayı ikinci asansörle ikiye yardılar. Projeyle imalat birbirini tutmuyor. Etriye aralıklarında düzensizlik var, işçilikten çalındı. Beton kalitesi, demir zayıf… Binanın bodrum katında keşif yapıldı. Kırmızı tuğla kullanıldı. 2018’de Kalkınma Bankası'ndan aldıkları parayla dıştan cam yapıldı. Bu camlar nasıl duruyor. Kendiliğinden durmuyor.”

İpekçioğlu, “İddiamız binanın taşıyıcı sistemi zayıf. İkincisi ise asansör meselesi. Bina, apartmandan otele çevrilirken herhangi bir statik proje sunulmadı ve ikinci bir asansör gösterilmedi. Otelden sağ çıkanlardan biriyim ve gözümle iki asansör olduğunu gördüm.” dedi.

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