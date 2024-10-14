Kaçak estetik müdahaleye baskın

Mağusa Belediyesi ekipleri, evlerinin bir odasında izinsiz şekilde güzellik işlemleri ve tırnak bakımı yapan kişilere baskın yaptı. Denetimlerde iki kişiye toplam 80 bin 872 TL ceza yazıldı

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, kent genelinde izinsiz olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen güzellik merkezleri ve tırnak teknisyenleri ile ilgili etkin mücadele başlattı. Önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde, iki şahsa toplam 80 bin 872 TL ceza kesildi.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, son dönemlerde Gazimağusa bölgesinde izinsiz olarak güzellik uzmanlığı ve tırnak teknisyenliği olarak iş yeri çalıştırma izni bulunmadan evlerinin bir odasında faaliyetlerini sürdüren şahıslar hakkında artan şikayetlere kayıtsız kalmayıp mücadele konusunda düğmeye bastı.

Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği ile Gazimağusa Belediyesi arasında izinsiz güzellik uzmanlığı yapan şahısların denetimine yönelik imzalanan protokol kapsamında bir süredir şahısların tespiti konusunda çalışma yürüten Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, özellikle son dönemlerde artan şikayetler nedeni ile önceki gün iki ayrı izinsiz faaliyet yürütülen evde denetleme gerçekleştirdi.

İnsan sağlığının ve hijyen kurallarının aranan ilk koşullar arasında bulunduğu güzellik uzmanlığı ve tırnak teknisyenliği mesleğini, yaşam sürdürdükleri evlerinin bir odasında gerçekleştirdikleri tespit edilerek ‘’Açılması izne bağlı olan iş yerinin izin almaksızın açılması veya çalıştırma koşulları ile ilgili iznin yenilenmemesi’’ suçunu işledikleri belirlenen iki şahsa birer brüt asgari ücret ceza kesildi.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi’nin şehirde faaliyet gösteren iş yerleri ile ilgili rutin denetimleri sürerken, kent genelinde sürdürülen genel denetimler sonucunda yaptırımlar uygulanıyor.

Vergi yükümlülüklerini yerine getirip kurallara uyan şehir esnafı ile halkın huzurunu ilke edinen Gazimağusa Belediyesi, tüm birimleri ile refah, çağdaş ve temiz bir Gazimağusa’da için etkin denetimlerine ve çalışmalarına devam edecek.

