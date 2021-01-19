Kaç kişi aşılandı?

Ülkede 15 Ocak'tan bu yana toplamda kaç kişinin aşılandığı öğrenilemezken, ayrıcalıklı kişilerin önce aşılandığı iddiaları da kamuoyunda geniş şekilde tartışılıyor



Koronavirüsle mücadele kapsamında en ön saflarda yer alan ve en büyük risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarının tam rakamı konusunda da yetkililerden çelişkili açıklamalar gelirken şu ana kadar kaç çalışanın aşılandığı konusunda da net bilgi verilmedi.

Aşı kampanyasının başlamasının ardından, günlük aşı yapılan kişi sayısını açıklamayan ve bu konuda şeffaf bir görüntü çizmeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bu tavrı yanında, 'ayrıcalıklı kişilerin önce aşılandığı' iddiaları da kamuoyunda geniş şekilde tartışılıyor.

Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgilere göre uzun süredir nüfusu konusunda tartışmalar yaşanan KKTC'de öncelikli olarak aşılanması gereken 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 71 bin kişi olduğunu sanılırken, kesin bir rakam elde etmek mümkün olmadı.

Öte yandan, Türkiye'den gelen 20 bin Sinovac aşısının yanı sıra, dün sabah Güney'den gelen 1080 adet Pfizer aşısıyla birlikte, toplam aşı miktarı 21.080'e çıkarken, bu aşıların ne kadarının kullanıldığı, hangi yaş grupları üzerinde tatbik de edildiği bilinmiyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu konuda bilgi vermekten kaçınırken, 15 Ocak'tan bu yana toplamda kaç kişinin aşılandığı öğrenilemedi. Bunu yanı sıra, risk gruplarında bulunan kişilerin aşılanması için ilk etapta iki dozdan 140 binden fazla aşı gerekirken, bunların hangi tarihlerde ve nasıl getirileceği konusunda da net açıklama henüz yapılmadı.

Hatırlanacağı üzere gerek Başbakan Hamza Ersan Saner, gerekse de Sağlık Bakanı Ali Pilli, daha önce yaptıkları açıklamalarda, yaz ayları gelmeden 250 bin kadar kişiyi aşılama hedefinde olduklarını belirtmişti. Gelinen noktada bu hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağı merak konusu olurken, aşı kampanyası üzerinde sır perdesi de bir türlü aralanamıyor.



