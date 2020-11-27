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Kabakta limitüstü kalıntı

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Kabakta limitüstü kalıntı
Tarım Dairesi 20-26 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde yapılan değerlendirmeye göre, 22 ithal üründen alınan numunelerin tümü de temiz çıktı, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen hiçbir ürün bulunmadı.
Yerli ürünlerden alınan 13 numuneden  12’si temiz çıkarken Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.
Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait  kabakta, Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe Hasat Erteleme uygulandı.
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