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“Kabadayı değilim, bundan böyle susmayacağım”

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Meclis’te CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın üzerine yürüyen UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Mecliste, her türlü hakareti ve eylemi yapabileceğini zannedenlere karşı, bundan böyle susmayacağım” dedi

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“Kabadayı değilim, bundan böyle susmayacağım”

 
Meclis Genel Kurulu’nda, kürsüdeki  CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın üzerine yürüyerek gündem olan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Mecliste, her türlü hakareti ve eylemi yapabileceğini zannedenlere karşı, bundan böyle susmayacağım” dedi.
Her eleştiriye karşı ‘fikri’ ve ‘nezaketi’ ve ‘bilgisiyle’ verecek bir cevabı olduğunu kaydeden Yeşilırmak, “Yaşanan bu olaydan ders çıkararak, temsil ettiğimiz iradeyi en güçlü şekilde meclise taşıyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.” ifadelerini kullandı.
Emrah Yeşilırmak’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Cumhuriyetçi Türk Partisi, "Meclis sokakta, sokak mecliste" diyerek yeni bir slogan geliştirdi. İçerisinde biriken sorunları çözmek yok, geçmişte kendi hatalarından kaynaklı bozuk kamu yapısını düzeltmeye yönelik bir adım da yok.!
Zorbalıkla, ses yükselterek, sokak kabadayısı gibi içi boş konuşarak, UBP'yi ve UBP'li milletvekillerini döveceklerini, toplum önünde küçük düşüreceklerini zannediyorlarsa, yanılıyorlar.
Kabadayı değilim, mecliste ne için var olduğumu çok iyi biliyorum. Yaşanan birçok olay sonrası, sorumluluğumuz daha da artmakta, halkımız için iyi olanı bir an önce yapma gayretindeyiz.
Mecliste, her türlü hakareti ve eylemi yapabileceğini zannedenlere karşı, bundan böyle susmayacağım. Hiçbir UBP milletvekili de susmayacak. Ne zorbalığa, ne demagojiye, ne duygu sömürüsüne pabuç bırakacağız. Gerekli cevapları ben de, diğer vekil arkadaşlarım da verecek.
Tüm gücümüzü halkımızın kalkınması, gelir düzeyinin ve alım gücünün artmasına vereceğiz. Laftan başka bir şey üretmeyen, zorbalığı maharet sayanlara inat, sözümüzü söyleyeceğiz, ama iş üreteceğiz.
Kimse, kürsüye çıkıp, biz ve iradesini temsil ettiğimiz vatandaşlarımıza ağzına geleni söyleyip, sonra da hiç bir şey yokmuş gibi yerine oturacağını sanmasın.
Her eleştiriye, fikrimizle, nezaketimizle, bilgimizle verecek bir cevabımız vardır. Yaşanan bu olaydan ders çıkararak, temsil ettiğimiz iradeyi en güçlü şekilde meclise taşıyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”
 
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