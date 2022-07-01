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Jenca Kıbrıs’ta

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BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, adanın her iki tarafında temaslarda bulunmak üzere adaya geldi

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Jenca Kıbrıs’ta
Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, adanın her iki tarafında temaslarda bulunmak üzere adaya geldi.
Birleşmiş Milletler Kıbrıs resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 3 gün boyunca adada bulunacak Jenca, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ile görüştü.
Açıklamada, Jenca’nın adada bulunduğu süre boyunca, her iki taraftan yetkililerle, İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP (Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü) çalışanları ile bir araya geleceği kaydedildi.
Genel Sekreter Yardımcısı Jenca, nisan ayı içerisinde adaya yapmış olduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edilmişti.
 
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