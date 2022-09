Japonya Hakkında Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız 17 Şaşırtıcı Gerçek

Japonya, her yıl çok sayıda yabancı turist tarafından ziyaret edilen bir ülke. Japonya yüzlerce yıllık kültürel mirasını, gelenek ve göreneklerini, bugün bile oldukça iyi bir şekilde koruyor. Bunun yanı sıra Japon kültürünün önemli unsurlarından olan animeler ve bilgisayar oyunları, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından takip ediliyor. Bu sayede, Japonya genel anlamda günümüz popüler kültürü için büyük bir anlam ifade ediyor. Kısacası, Japonya’nın toplumsal kültürü, mutfağı, kıyafetleri, yaşam alışkanlıkları, coğrafi yapısı ve daha pek çok ilginç özelliği ile oldukça sıra dışı bir ülke! İşte, Japonya hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 17 şaşırtıcı şey…

1. Japonya, 6.000’den fazla adadan oluşan bir ülke

Pek çok insan, Japonya’yı Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi büyük şehirleri olan tek bir ada olarak düşünebilir. Ancak, Japonya kilometrelerce uzunluğunda 6.000’den fazla adadan oluşuyor! Kuzeyden güneye uzanan bu adalar, farklı iklim özelliklerine sahip! Bu sayede aynı anda hem güneşli plajları hem de karlı dağları görebilmek mümkün.

2. Japonya’nın başkenti Tokyo dünyanın en kalabalık şehri

Başkent Tokyo’da 38 milyondan fazla insan yaşıyor! Ancak, Tokyo dünyanın en kalabalık şehri olmasına rağmen oldukça sessiz bir şehir olmasıyla da ünlü! Bunun sebebi ise Japonların son derece sessiz, saygılı ve kibar olmaları…

3. Japonya dünyanın en güvenli ülkeleri arasında

Japonya’da suç oranı oldukça düşük. Bu nedenle ülke, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Dünyadaki en güvenli ülkeler sıralamasında her yıl üst sıralarda bulunan Japonya, Asya’nın açık ara en güvenli ülkesi konumunda. Bununla beraber, dünyada en az cinayet işlenen ikinci ülke olduğunu da belirtelim.

4. Ortalama yaşam süresi en uzun ülkelerden biri

Bu ilginç Uzak Doğu ülkesi, bu alanda tüm ülkeler içerisinde 4. sırada yer alıyor. Japonya’daki ortalama yaşam süresi ve beklentisi ise 84,5 yıl. Buna bağlı olarak, dünyanın en yaşlı insanı da Japonya’da yaşıyor! 2021 yılında 118 yaşına giren Kane Tanaka, Fukoka şehrinin bir sakini…

5. Japonya’da bebek bezinden daha çok yetişkin bezi satılıyor

2019 yılında yapılan bir araştırma, Japonya’daki doğum oranın tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu ortaya koydu. Bunun sonucunda, Japonya’daki genç nüfus sürekli azalıyor, yaşlı nüfus ise artıyor! Bu çarpıcı durumun en bariz yansıması ise bez satışlarında gözlemleniyor! Japonya’da yetişkin bezleri, bebek bezlerinden 2,5 kat daha fazla satılıyor.

6. Japonlar en çok pirinç ve balık tüketiyorlar

Bunun yanı sıra, işlenmiş gıdalardan da uzak duruyorlar! Japonlar, pirinç ve balıktan oluşan geleneksel diyetlerini ise oldukça küçük porsiyonlar halinde tüketiyorlar.

7. Ülkede çiğ et tüketmek son derece yaygın

Elbette, Japonya’nın geleneksel yemeklerinden olan suşiyi oldukça sevdikleri biliniyor. Ancak Japonya’da yaygın olarak tüketilen tek şey çiğ balık değil. Japonlar sığır ve at etini de zaman zaman çiğ olarak tüketiyorlar.

8. Yemek yerken ses çıkarmak bir görgü kuralı!

Japonlar, çoğunlukla sessiz insanlar. Ancak yemek masasında işler biraz değişiyor! Çünkü Japonya’da gürültülü bir şekilde yemek yemek, sunulan yemeğin beğenildiğini ifade eden bir görgü kuralı! Ayrıca, pek çok Japon yemekten gerçek anlamda tat almak için bu şekilde tüketilmesi gerektiğini düşünüyor.

9. Otomatlar Japon kültürünün önemli parçaları

Japonya’da hemen her köşe başında, restoranların girişinde, metrolarda, sokak aralarında ve daha pek çok yerde otomatlarla karşılaşmak mümkün! Öyle ki, Japonya’daki her 23 kişiye 1 otomat düşüyor! Yani Japonya, kişi başına düşen otomat sayısının en yüksek olduğu ülke! Japonya’nın dört bir yanındaki otomatlarda neredeyse her şey satılıyor. Bu otomatlardan taze gıdadan oyuncağa, kıyafetten teknolojik aletlere kadar pek çok ürün satın almak mümkün.

10. Japonya’da iş yerinde uyumak normal hatta hoş karşılanıyor

Japonya’daki iş yerinde veya metroda uyuma kültürü, dünyanın geri kalanı için son derece ilginç görünüyor. Ancak iş yerinde uyumanın hoş karşılanmasının bir nedeni var. Japonlara göre, iş yerinde uyuyakalan bir kişi çok çalışmış ve işini iyi yapmış demektir.

11. Japonya’daki çoğu yer girişte ayakkabılarınızı çıkarmanızı isteyecektir

Buna pek çok restoran ve tarihi yer de dâhil! Davet edildiğiniz bir evde, mutlaka ayakkabılarınızı çıkartmak ve ev sahibinin verdiği terlikleri giymek zorundasınız.

12. Dünyanın en temiz ülkelerinden biri

Çünkü temizlik Japon kültürünün önemli bir parçası. Japonya’daki temizlik eğitimi çok küçük yaşlarda başlıyor. Örneğin Japonya’daki devlet okullarında, okulun bütün temizliğinden öğrenciler sorumlu.

13. Japonya’da “sarılma hizmeti” veren profesyoneller var!

Son dönemlerde Japonya’daki yalnızlık haberlerine şahit olmuş olabilirsiniz! Gerçekten de yapılan araştırmalar, Japonların giderek daha da yalnızlaştıklarını ortaya koyuyor. Bunun bir sonucu olarak, Japonya’da sarılma hizmeti sunan pek çok kafe ortaya çıktı.

14. Dövmeli insanlara iyi gözle bakılmıyor

Çünkü pek çok Japon, dövmelere ve dövmeli insanlara karşı ön yargılı! Genellikle dövmelerin, çirkin ve pis olduğu, dövmeli insanların ise suçlu veya çete üyesi olduğu düşünülüyor! Bu nedenle aralarında bazı kamu tesislerinin de olduğu bazı yerlere dövmeli insanların girmesine izin verilmiyor.

15. Japonya’daki evcil hayvan sayısı çocuk sayısından daha fazla!

Japonya’daki genç nüfusun hızla azaldığından bahsetmiştik. 2013 yılında yapılan bir çalışma, bu durumla ilgili oldukça çarpıcı bir veriyi ortaya çıkardı! Çalışmaya göre 2013 yılında Japonya’da kayıt altında tutulan kedilerin ve köpeklerin sayısı toplam 21,3 milyondu. Aynı yıl 15 yaş altındaki çocukların sayısı ise 16,5 milyon…

16. Japonya’daki en popüler spor, beyzbol

Beyzbol, geleneksel bir Amerikan sporu. Ancak Japonya’da da oldukça yaygın! Hatta ülkenin en fazla takip edilen spor organizasyonu konumunda. Fakat yapılan araştırmalar, beyzbolun Japonya’daki genç nesiller arasında popülerliğini kaybettiğini ortaya koyuyor.

17. Tuvaletler dünyaca ünlü!

Japonya, teknolojik olarak oldukça gelişmiş bir ülke. Japonya’da teknolojinin bütün nimetlerinin kullanıldığı yerlerden biri de tuvaletler! Japonya’daki tuvaletlerde hijyen ve konfor amaçlı kullanılabilecek pek çok özellik var…