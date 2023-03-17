“İzolasyonların kaldırılması ortak gaile olmalı”

TDT Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Bakan Ertuğruloğlu, KKTC’nin maruz kaldığı izolasyonların kaldırılmasının TDT Devletlerinin ortak gailesi olması gerektiğini vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya giden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” temasıyla yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda ilk hitabı yapan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusuna da değinerek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin, haklarının ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin, KKTC’nin maruz kaldığı izolasyonların kaldırılmasının TDT Devletlerinin ortak gailesi olması gerektiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, TDT tam ve gözlemci üyelerin bilgi, teknoloji, tecrübe paylaşımı ile insani yardımlarla ilgili dayanışmayı öncelikleştirmesi ve dayanışmayı somutlaştıracak iş birliği mekanizmalarını hayata geçirmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması” oluşturulmasından memnuniyet duyacağını ve KKTC’nin üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlardan da bahseden Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

“Günümüze dek Kıbrıs Türk halkına uygulanan gayriinsani ve gayrihukuki izolasyonun yıkıcı sonuçlarını Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda verdiği sonsuz destekle aşmaya çalıştık. Haklı davamızı bir aile olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı ve siz kardeşlerimizin desteği ile savunmaya devam ediyoruz. Bu dava sadece Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs adasından var olma mücadelesinden ibaret değildir. Aynı zamanda Türkiye’nin ve Türk devletlerinin davasıdır. Bu dava 21. Yüzyılda tarihe damgasını vurmaya hazırlanan Türk dünyasının davasıdır. İnanıyorum ki, 21. Yüzyıl Türk dünyasının yüzyılı olacaktır.

Kıbrıs adasından iki ayrı halk ve iki ayrı halkı temsil eden iki ayrı devlet mevcuttur. Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm kurumları ile tam teşekküllü bir devlettir. Bu olgunun kabullenilmesinin Kıbrıs konusundaki en gerçekçi yaklaşım olacağını da ifade etmekte yarar görüyorum.”

