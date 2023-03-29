İzolasyonların kaldırılması konuşuldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temaslarına devam ediyor.

Tatar, İngiltere eski Çalışma Bakanı, akademisyen Brooks Newmark ve Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan ile görüştü.

Görüşmelerde, Kıbrıs konusu, Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonu, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması ile ikili ilişkiler ele alındı.

