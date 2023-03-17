İzolasyonlara karşı somut adım çağrısı

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Devlet Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara karşı somut adım istedi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” temasıyla yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Devlet Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Konuşmasında, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının, Türk dünyasının hak ve çıkarlarının temsilcisi ve yılmaz bekçisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saygıdeğer Liderler, KKTC Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının, Türk dünyasının hak ve çıkarlarının temsilcisi ve yılmaz bekçisidir. 1983 yılında büyük mücadelelerle, kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı kullanarak kurduğumuz devletimizi tüm zorluklara rağmen ileriye taşıma yönünde mücadelemize devam ediyoruz.

Kıbrıs Türk halkı eşit egemenliğini aynı Kıbrıslı Rumlar gibi icra etmek suretiyle kurduğu 1960 ortaklık Cumhuriyeti’nden 3 yıl sonra silah zoruyla atılmıştır. Kıbrıslı Rumlar soykırım teşebbüsüyle Kıbrıslı Türkleri adadan silme uğraşı içerisine girmiş, Kıbrıslı Türk yöneticileri ortaklık devletinin tüm organlarından atmış ve bu devleti sarih bir Rum devletine dönüştürmüştür. 1963 yılından itibaren Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetmektedir. 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın ardından Kıbrıs adasında bugünkü sınırlar belirlenmiş ve geldiğimiz aşamada iki devlet bu mevcut sınırları içerisinde kendi yönetimleriyle bulunmaktadır.

Kıbrıs konusunda 60 yıldır devam eden sorun ve 1968 yılından beridir sürdürülen müzakereler, Rum liderliğinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumundan dolayı sürekli olarak başarısızlığa uğramıştır. Rum liderliğinin tek amacı Kıbrıs Türklerini kendilerine yama edecek bir modelle adadaki Rum devletinin devam ettirmektir. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Bu nedenlerden dolayıdır ki 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelir gelmez, Anavatan Türkiye’nin de tam desteğiyle uluslararası alanda yeni bir vizyon ortaya koydum. Bu vizyon adadaki mevcut gerçekleri yansıtan bir vizyondur. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü müktesep hakkımızdır. Biz mevcut olan hakkımızın tescil edilmesini istiyoruz. Adayı paylaştığımız, kendi devletlerimizin sınırları içerisinde yan yana yaşadığımız Kıbrıs Rum halkı ne kadar egemense benim halkım da o kadar egemendir. Kıbrıslı Rumlar hangi hakka sahipse benim halkım da o haklara sahip olmalıdır. İlgili tüm platformlarda Kıbrıs konusunu bir uzlaşıya götürecek bu vizyonu paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türk tarafı olarak müktesep haklarımızı, müktesep eşitliğimizi kabul etsinler, sonra gelsinler masaya oturalım ve bu sorunu çözelim diyoruz. Bizim için adil, eşit ve sürdürülebilir bir uzlaşının formülü ve zemini, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iş birliğinden geçmektedir. Bu zeminin teyit edilmesiyle hemen masaya oturmaya ve Kıbrıs konusunu adil ve kalıcı bir şekilde sonuçlandırmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrar etmek istiyorum.”

Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün Rum liderliğinin halkıma uygulanan insanlık dışı izolasyonu muhafaza etmek hatta daha da kötüleştirme politikası artarak devam etmektedir. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, sanatçılarımız, kadınlarımız kısaca tüm insanımız sportif, sanatsal, kültürel müsabakalara ve etkinliklere dahi bu izolasyon nedeniyle katılamamaktadır.

Halkımın haklarını tescil etmek için çıkmış olduğumuz bu mücadelemizde, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın BM’nin 77. Genel Kurulu konuşmasında yapmış olduğu, KKTC’nin resmi olarak tanınması ve halkıma uygulanan insanlık dışı izolasyonun kaldırılması çağrısı inanıyorum ki siz üye devletler tahtında da büyük önem taşımaktadır.

Bunun bir yansıması olarak değerlendirdiğimiz, Özbekistan'ın Semerkant kentinde 11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen 9. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üyeliğe oy birliğiyle kabul edilmesi, ülkemizde büyük memnuniyetle karşılanmıştır.

Değerli liderler, birliğimiz gücümüzdür. Sizlerden istirhamın haklı davamızda bizleri desteklemeniz, Kıbrıs Türk Halkıyla dayanışmanızı her platformda göstermeniz ve Türk dünyasının hak ve çıkarlarının bölgedeki temsilcisi olan devletimizin uluslararası alanda hak ettiği statüyü elde etme mücadelesine katkı koymanızdır. Halkıma uygulanan insanlık dışı izolasyonu da birlikte aşacağımıza inanıyor bu doğrultuda sizlerden somut adımlar beklediğimizi de ifade ediyorum.”

