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İzolasyon makinesi patladı: Bir yaralı

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Mağusa’da 36 yaşındaki Bülent Deniz, kullandığı izolasyon makinesinin patlaması sonucu ağır yaralandı

İzolasyon makinesi patladı: Bir yaralı
Gazimağusa’da meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 36 yaşındaki Bülent Deniz ameliyata alındı. 
Olay dün saat 10.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Çanakkale Bölgesinde 36 yaşındaki Bülent Deniz’in, Mustafa Hasan Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta izolasyon işi yaptığı sırada, henüz tespit edilmeyen bir sebepten dolayı izolasyon makinesinde meydana gelen patlama neticesinde meydana geldi. 
Olay sonucu ağır yaralanan Deniz, kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. 
 
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