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İzinsiz Kur’an Kursu’na polis baskını

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Alsancak’ta polis izinsiz yatılı Kur’an Kursuna baskın yaptı. Kursta görevli 13 kişinin ve yaşları 7 ile 12 arasında değişen 20 çocuğun ifadesi alındı

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İzinsiz Kur’an Kursu’na polis baskını

Alsancak bölgesinde ‘izinsiz yatılı Kur’an Kursu’ düzenlendiği ihbarını alan Girne Polisi, önceki gece baskın düzenledi
Polis düzenlediği baskın sonrası, kursta görevli oldukları belirtilen 13 kişiyi
Girne Polis Karakolu’na götürerek ifadelerini aldı.
Yaşları 7 ila 12 arasında değişen ve sayıları 20 civarı olduğu öğrenilen çocukların ifadeleri ise Sosyal Hizmetler görevlileri eşliğinde alındı ve ailelerine teslim edildi.
İfadelerinin alınması sonrası 13 kişi serbest bırakılırken, kursun Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izni olmadığı da tespit edildi.
Ayrıca Kur’an Kursu izinlerinde de ‘yatılı’ olarak verilen bir izin modeli yok.
 
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