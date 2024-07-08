İzcan, “yolsuzluk” iddialarıyla ilgili soruşturmalardaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı, hükümeti eleştirdi

İzcan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kriminal olaylarla anıldığını” belirterek, “Bakanlıkta geçmişte görev yapan bir müsteşar ve özel kalem müdürünün tutuklanmış olması, görevdeki bakanlık müdürü ve özel kalem müdürünün rüşvet suçlamasıyla tutuklanmış olması, bakanlıkların suç şebekesine dönüştüğünü gösterdiğini” ileri sürdü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu istifaya çağırdı.
Başbakan Ünal Üstel’in ve koalisyon ortaklarının “yolsuzluklara göz yumduğunu” savunan İzcan, “UBP Girne Kadın Kolları başkanının, diploma yolsuzluğu kapsamında aylarca yurt dışında saklandıktan sonra, gizlice ülkeye sokulması ve polis ve yargının kişiye özel menfaat sağlamak için kullanılmış olması, Kuzey Kıbrıs’taki rejimin iflas ettiğini gösterdiğini” ileri sürdü.
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