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İyilik Gönüllüleri’nin Kültürel Çalışmaları Türkiye’de Devam Etti

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İyilik Gönüllüleri’nin Kültürel Çalışmaları Türkiye’de Devam Etti
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) bünyesinde faaliyet gösteren ve ada içerisinde gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlerle adını duyuran Evkaf İyilik Gönüllüleri, genç gönüllüler ile birlikte Türkiye’de kültürel çalışmalara katıldı.

Genç gönüllüler, Kıbrıs Vakfı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle gerçekleştirilen gezi kapsamında Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerini bir arada barındıran Çanakkale ve Bursa şehirlerini ziyaret etti.

Türk Vakıf kültürünün tanıtılmasının ve yaşatılmasının hedeflendiği programda eğitici, kültürel ve sosyal faaliyetlere yer verildi. 

Ayrıca Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ağırlanan İyilik Gönüllüleri, görüşme esnasında yürüttüğü iyilik çalışmaları hakkında da bilgi verdi.


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