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İyilik Gönüllüleri ve KTOÖD İş Birliğinde Atölye Etkinliği Gerçekleştirildi

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İyilik Gönüllüleri ve KTOÖD İş Birliğinde Atölye Etkinliği Gerçekleştirildi
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Geçtiğimiz günlerde Evkaf İyilik Gönüllüleri ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) iş birliğinde atölye etkinliği gerçekleştirildi.

Dernek üyelerine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe iyilik gönüllülerinin yanı sıra aileler de katılım gösterdi. Keyifli dakikaların yaşandığı etkinlikte, katılımcılar yaptıkları el sabunları ile birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik sonrasında dernek üyeleri, benzer etkinliklerin daha sık yapılmasını temenni ederek mutluluklarını dile getirdiler. 

İyilik Gönüllüleri ise bu tür etkinliklerin üyelerin yaşamlarına olumlu katkı sağladığını belirterek, birlikte vakit geçirmenin önemine vurgu yaptı ve etkinliklerin devam edeceği mesajını verdi.
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