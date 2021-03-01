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İyi ki Doğdun ARDA

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Ülkemizde uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan'ın annesi Gülseren Erkan oğlunun 32. doğum gününde duygularını ve özlemini paylaştı

İyi ki Doğdun ARDA

Lefkoşa'da yaklaşık 5 yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan'ın annesi Gülseren Erkan oğlunun 32. doğum gününde duygularını ve özlemini paylaştı.
Oldukça duygulu bir paylaşım olan Gülseren Erkan'ın paylaşımı şöyle:
Arda Erkan 32 yaşında

Bana yaşattığın dünyanın en güzel duygusu olan ‘Annelik’ için sonsuz teşekkürler canım oğlum...Doğum günün kutlu olsun , melekler hep seninle olsun...

32 yıl önce bugün dünyaya gözlerini açtın. Öyle tatlı öyle güzel bir bebektin ki,,,,, Seni kucağıma aldığımda işte bu benim hayatım ve nefes alma sebebim dedim.. Seni büyütürken bu dünyadaki kötülüklerden herzaman seni koruyabileceğime inanıyordum. Senin karşına hep iyi insanların çıkmasını ve kötü insanların senden uzak olması için hep dua ediyordum..

Ama senin en güzel yaşında nerden bilebilirdim ki ‘’ O ELLERİN’’ karanlık bir gecede seni bizden koparacağını...

Ve seni düşsüz, yarınsız ve bizi de hayatsız, nefessiz bırakacaklarını... Söz vermiştim sana uzanan‘’O ELLERİN’’ ve buna göz yumanların adalet önünde elbet bir gün hesap vereceğine...

Sen bilirsin ‘’annen sözünü tutar’’ şimdi en güzelini veremesem de ilk adımları atıldı. Sana o geceyi yaşatanlar beni ve tüm sevenlerini sensiz bırakanlar adalet önünde hesap verecekler...

6 yıldır mücadelemizden vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz..Annen ve baban bunun için yaşıyor, Sen UNUTULMADIN ve biz senin yanına gelene kadar da sen hep yaşayacaksın ARDA ERKAN....

Bana yaşattığın dünyanın en güzel duygusu olan ‘Annelik’ için sonsuz teşekkürler canım oğlum...Doğum günün kutlu olsun , melekler hep seninle olsun...

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