Tarım Dairesi 7-13 Ekim tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.







Tarım Dairesi 7-13 Ekim tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.Buna göre, ithal ürünlerde 61 numuneden ikisinde limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.Yerli ürünlerde 16 numuneden 13'ünün temiz olduğu ancak 3 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi.İthal ürünler arasında Engin Değirmenci’ye ait elma (golden), firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, İşleyen Kardeşler’e ait elma yine firmanın isteği üzerine imha edildi.Yerli ürünlerden Güzelyurt sakini Fatma Türker’e ait narda, Aydınköy sakini İzzet Kızıltoprak’a ait narda ve Bostancı sakini Selim Sergey’e ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünlerin hasadı durduruldu. Kaynak: İthalde 3, yerlide 2 üründe limit üstü kalıntı