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İthal elma ve yerli domateste limit üstü ilaç kalıntısı

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İthal elma ve yerli domateste limit üstü ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi, 14-20 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirdi.

İthal ürünlerden 19 numuneden 18 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı. Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden 22 numuneden 20 numune temiz çıkarken tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen iki ürüne rastlandı. Tatlısu sakinlerinden Rıfat Ateş’e ve Mağusa sakinlerinden Fatih Kocakaya’ya ait domateslerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

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