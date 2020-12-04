İthal ekmekte pestisit kalıntısı

Ülkeye İtalya’dan ithal edilen “Riso Scotti” markalı glütensiz ekmekte pestisit kalıntısı tespit edildi.Sağlık Bakanlığı,bu ürünü satın alan tüketicilerin, ürünü tüketmemesini ve iade etmesini istedi







Sağlık Bakanlığı, bir glütensiz ekmek ürününde pestisit kalıntısı bulunduğunu açıklayarak, tüketicileri uyardı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya’dan ithal edilen “Riso Scotti” markalı “panriso integrale 4 cereali e quinoa 200 g/ brown rice bread 4 cerals and quinoa” glütensiz ekmek çeşidinde, üreticisi tarafından yapılan analiz sonucu, Hindistan’dan ithal edilerek üretimde kullanılan susam nedeniyle pestisit kalıntısı tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu ürünün dünden itibaren başta İtalya olmak üzere dağıtımı yapılan tüm ülkelerde piyasadan geri çekilmesine dair çalışmalar başlatıldığı belirtilen açıklamada, ürünün KKTC’ye 11 Kasım 2020 tarihinde, 420 paket olarak ithal edildiği bildirildi.

İthalatçı firmanın ilgili ürünü bugün itibariyla raflardan toplamaya başladığı ifade edilen açıklamada, tüketicilerin, satın aldıkları 10 Mart 2021 son tüketim tarihli ürünü tüketmemesi ve satış noktalarına iade etmesi istendi.

