banner480
banner572
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
36 0
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
25 0
 
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
15 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
105 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
15 0
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
135 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
330 0
banner529
banner570

İthal ekmekte pestisit kalıntısı

banner476

Ülkeye İtalya’dan ithal edilen “Riso Scotti” markalı glütensiz ekmekte pestisit kalıntısı tespit edildi.Sağlık Bakanlığı,bu ürünü satın alan tüketicilerin, ürünü tüketmemesini ve iade etmesini istedi

banner577
İthal ekmekte pestisit kalıntısı
 
 

Sağlık Bakanlığı, bir glütensiz ekmek ürününde pestisit kalıntısı bulunduğunu açıklayarak, tüketicileri uyardı. 
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya’dan ithal edilen “Riso Scotti” markalı “panriso integrale 4 cereali e quinoa 200 g/ brown rice bread 4 cerals and quinoa” glütensiz ekmek çeşidinde, üreticisi tarafından yapılan analiz sonucu, Hindistan’dan ithal edilerek üretimde kullanılan susam nedeniyle pestisit kalıntısı tespit edildiği kaydedildi.
Söz konusu ürünün dünden itibaren başta İtalya olmak üzere dağıtımı yapılan tüm ülkelerde piyasadan geri çekilmesine dair çalışmalar başlatıldığı belirtilen açıklamada, ürünün KKTC’ye 11 Kasım 2020 tarihinde, 420 paket olarak ithal edildiği bildirildi.
İthalatçı firmanın ilgili ürünü bugün itibariyla raflardan toplamaya başladığı ifade edilen açıklamada, tüketicilerin, satın aldıkları 10 Mart 2021 son tüketim tarihli ürünü tüketmemesi ve satış noktalarına iade etmesi istendi. 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.