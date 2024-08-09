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İthal dereotunda limit üstü bitki koruma ürünü bulundu

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İthal dereotunda limit üstü bitki koruma ürünü bulundu
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Devlet Laboratuvarı’nda yapılan gıda analizinde ithal dereotunda limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Ağustos tarihleri arasında ithal ürünlerden alınan 56 numunenin 55’i temiz çıktı. Onbaşı İşl. Ltd.’in getirttiği dereotu limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 20’si de temiz çıktı.
 
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