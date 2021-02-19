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İthal armutta limitüstü kalıntı

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Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden 32 numuneden 30 numune temiz olup, ithal armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

İthal armutta limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi, 12-18 Şubat tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünlerin tümü temiz çıkarken, ithal armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden 32 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Selgün Tic. ait armutta da, (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise 18 numuneden tümü temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürün saptanmadı.
 

  19 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
Nej Grain Ltd İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
Henege Tarım İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
Çağsın Trd. Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz
M. Hacı Ali Ltd. İthal Mısır yemlik Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Mantar Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma G.S Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Kivi Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kal. Biber Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Limit Üstü
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma G.S Temiz
Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Selgün Tic. İthal Armut Stk. Limit Üstü
Selgün Tic. İthal Elma Roze Temiz
Uğur Özkaral Yıldırım Domates Temiz
Songül Tosunoğlu Yıldırım Çilek Temiz
Mustafa Karagözlü Yıldırım Kapya Biber Temiz
Hasan Kocabaş Mağusa Domates Temiz
Süleyman Bayır Mağusa Domates Temiz
Süleyman Bayır Mağusa Kabak Temiz
Ayşe Bayır Mağusa Hıyar Temiz
Ayşe Bayır Mağusa Biber Temiz
Murat Dağtekin Mağusa Hıyar Temiz
Kamuran Arkoy Çayönü Pancar Temiz
Taşkın Şarkıcı Çayönü Ispanak Temiz
Feramiz Pişkin Aydınköy Siyah Patlıcan Temiz
Serpıl Bayur Ozanköy Marul Temiz
Serpıl Bayur Ozanköy Kereviz Temiz
Koray Kansu Ozanköy Hıyar Temiz
Serhat Usanmaz Yedidalga Marul Temiz
Serhat Usanmaz Yedidalga Brokoli Temiz
Ruhale Selvi Yedidalga Domates Temiz
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