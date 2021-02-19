İthal armutta limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden 32 numuneden 30 numune temiz olup, ithal armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 12-18 Şubat tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünlerin tümü temiz çıkarken, ithal armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden 32 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu. SVS Tic. Ltd. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Selgün Tic. ait armutta da, (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürün firmanın isteği üzerine imha edildi. Yerli ürünlerde ise 18 numuneden tümü temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürün saptanmadı.

19 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz Nej Grain Ltd İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz Henege Tarım İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz Çağsın Trd. Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz M. Hacı Ali Ltd. İthal Mısır yemlik Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Mantar Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Elma G.S Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Kivi Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kal. Biber Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Limit Üstü Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma G.S Temiz Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Selgün Tic. İthal Armut Stk. Limit Üstü Selgün Tic. İthal Elma Roze Temiz Uğur Özkaral Yıldırım Domates Temiz Songül Tosunoğlu Yıldırım Çilek Temiz Mustafa Karagözlü Yıldırım Kapya Biber Temiz Hasan Kocabaş Mağusa Domates Temiz Süleyman Bayır Mağusa Domates Temiz Süleyman Bayır Mağusa Kabak Temiz Ayşe Bayır Mağusa Hıyar Temiz Ayşe Bayır Mağusa Biber Temiz Murat Dağtekin Mağusa Hıyar Temiz Kamuran Arkoy Çayönü Pancar Temiz Taşkın Şarkıcı Çayönü Ispanak Temiz Feramiz Pişkin Aydınköy Siyah Patlıcan Temiz Serpıl Bayur Ozanköy Marul Temiz Serpıl Bayur Ozanköy Kereviz Temiz Koray Kansu Ozanköy Hıyar Temiz Serhat Usanmaz Yedidalga Marul Temiz Serhat Usanmaz Yedidalga Brokoli Temiz Ruhale Selvi Yedidalga Domates Temiz