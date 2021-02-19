İthal armutta limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 12-18 Şubat tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünlerin tümü temiz çıkarken, ithal armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden 32 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.
SVS Tic. Ltd. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Selgün Tic. ait armutta da, (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde ise 18 numuneden tümü temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürün saptanmadı.
|19 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|Nej Grain Ltd
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|Henege Tarım
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|Çağsın Trd. Ltd.
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|M. Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Mısır yemlik
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Üzüm
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Mantar
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Kivi
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Sarı Kal. Biber
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ank.
|Limit Üstü
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Selgün Tic.
|İthal
|Armut Stk.
|Limit Üstü
|Selgün Tic.
|İthal
|Elma Roze
|Temiz
|Uğur Özkaral
|Yıldırım
|Domates
|Temiz
|Songül Tosunoğlu
|Yıldırım
|Çilek
|Temiz
|Mustafa Karagözlü
|Yıldırım
|Kapya Biber
|Temiz
|Hasan Kocabaş
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Süleyman Bayır
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Süleyman Bayır
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|Ayşe Bayır
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Ayşe Bayır
|Mağusa
|Biber
|Temiz
|Murat Dağtekin
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Kamuran Arkoy
|Çayönü
|Pancar
|Temiz
|Taşkın Şarkıcı
|Çayönü
|Ispanak
|Temiz
|Feramiz Pişkin
|Aydınköy
|Siyah Patlıcan
|Temiz
|Serpıl Bayur
|Ozanköy
|Marul
|Temiz
|Serpıl Bayur
|Ozanköy
|Kereviz
|Temiz
|Koray Kansu
|Ozanköy
|Hıyar
|Temiz
|Serhat Usanmaz
|Yedidalga
|Marul
|Temiz
|Serhat Usanmaz
|Yedidalga
|Brokoli
|Temiz
|Ruhale Selvi
|Yedidalga
|Domates
|Temiz