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İthal armut ve yerli domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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İthal armut ve yerli domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
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Tarım Dairesi, 2-8 Aralık tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptadı.
Daire açıklamasına göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.
Analiz sonuçlarına göre ithal ürünlerde 37 numunede 36 numune temiz çıkarken limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı. ORC Foods'a ait armutta limit üstü bitki koruma ürününe saptanmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerde 13 numunede 12 numune temiz çıkarken limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürün bulundu. Tatlısu köyü sakinlerinden Mahmut Çil’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 
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