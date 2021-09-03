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İtfaiyeden keçi kurtarma operasyonu

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Gönyeli - Ağıllar Çemberi bölgesinde Kofalı Çiftliği yakınlarında kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı

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İtfaiyeden keçi kurtarma operasyonu

Gönyeli – Ağıllar Çemberi bölgesinde Kofalı Çiftliği yakınlarında meydana gelen talihsiz olay, hem keçiye hem de onu kurtarmaya çalışan itfaiye ekiplerine zorlu anlar yaşattı.
Hurda amaçlı çalınan rögar kapakları, kuyuların büyük bir tehlike arz etmesine sebep oluyor.
Kapaksız kalan kuyular hem insanlar hem de hayvanlar açısından büyük bir risk oluşturuyor.
Bölge sakinleri bu konuyu defalarca yetkililere bildirmiş olmalarına rağmen, bu sorunun yaşanmaya devam ettiğini vurguladı.
Dün meydana gelen talihsiz olayda keçisini otlatmaya çıkan bir çoban, kapağı çalınmış kuyuya keçisini kaptırdı.
Önce kendi çabalarıyla kuyuya düşen keçilerini çıkartmaya çalışan çoban, başarılı olamayınca Lefkoşa İtfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi.
Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin, kuyuya inerek keçiye müdahalede bulunmaları sonucunda yarım saat süren uğraş sonrası keçiyi kuyudan çıkarmayı başardı.
Sağ salim kurtarılan keçinin boynuzunun kopmuş olması nedeniyle canının yandığı gözlemlenirken, herhangi bir yerinde yarası olmadığı tespit edildi.
İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu özverili çalışmalar sonucunda kurtarılan keçi, çobana teslim edildi.
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