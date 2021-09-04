banner583
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
48 0
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
21 0
 
Okul alışverişi el yakıyor
Okul alışverişi el yakıyor
27 0
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
19 0
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
66 0
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
67 0
YDÜ, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı
YDÜ, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı
14 0
banner661

İtfaiye Müdürlüğü, av mevsiminin açılması nedeniyle avcıları uyardı

banner476

PGM-İtfaiye Müdürlüğü halka ve özellikle av mevsimi açıldığından dolayı avcılara, sıcak ve rüzgarlı havaların yangın riskini arttırdığı bu günlerde, kırsal ve kentsel alanlar ile ormanlık alanlarda yangın riskine karşı yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları tavsiye etti

banner666
İtfaiye Müdürlüğü, av mevsiminin açılması nedeniyle avcıları uyardı
İtfaiye Müdürlüğü, av mevsiminin açılmasından dolayı avcıları ve halkı uyardı.
PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, halka ve özellikle av mevsimi açıldığından dolayı avcılara, sıcak ve rüzgarlı havaların yangın riskini arttırdığı bu günlerde, kırsal ve kentsel alanlar ile ormanlık alanlarda yangın riskine karşı yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları tavsiye edildi.  
Açıklamada, ayrıca gerekli izin ve tedbirler almadan anız yakanların tespit edilmesi halinde de yasal işleme gidileceği hatırlatıldı.   
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Her türlü (mangal ateşi - kahve ateşi v b.) ateş yakmak yasaktır; Araçlarımızı, İtfaiye araçlarının geçişini engelleyecek şekilde orman yolları, yangın şeritlerinin olduğu yerler, orman arazileri ve kuru otlar üzerine değil, orman yollarının kenarına ve açık alanlara park edilmemesine özen gösteriniz; Ormanlık alan içerisine bırakılan çöpler, özellikle içi su dolu pet şişeler ve cam şişeler güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet verdiğini unutmayınız; Araziler, yol kenarları ve ormanlık alan içerisindeki kuru otlar üzerine sigara izmariti atmayınız; Av tüfeklerinden çıkan fişekler kuru otlar üzerine düştüğü zaman yangına sebebiyet verebildiği unutulmamalıdır.”
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.