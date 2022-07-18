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İtfaiye bir haftada 16 yangına ve 19 olaya müdahale etti

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İtfaiye, 11-17 Temmuz tarihlerini kapsayan süredde, KKTC’de 16 yangına ve 19 diğer olaya müdahale etti.

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İtfaiye bir haftada 16 yangına ve 19 olaya müdahale etti
 
Açıklamaya göre, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar yaklaşık 304 bin 350 TL.
Yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, aracın makine bölümünden benzin sızması, kahve kavurma makinesinin arıza yapması, mangaldan çıkan kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması ve jeneratörün kısa devre yapması olarak sıralandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayların (hususi servis olayları) ise; trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, tavan arasında, apartman boşluğunda, yüksek binaların ve ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin, kulübe ile direk arasında sıkışan, çamur içerisinde kalan, kuyuya düşen köpeklerin ve kuyuya düşen koyunun kurtarılması, çeşitli etkinliklerde emniyet tedbiri alınması, trafik kazası sonrası oluşabilecek bir yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olduğüu açıklandı.
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