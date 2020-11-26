Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı.İşverenler adına konuşan Metin Arhun“İşverenler çalışanlardan katbekat etkilendi. Asgari ücret toplantı çağrısını alınca şok olduk.İşveren şu anki asgari ücreti bile vermekte zorlanıyor” dedi





Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere dün toplandı.

1 Şubat 2020’de yürürlüğe giren, brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak uygulanan asgari ücretle ilgili toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar’ın başkanlık ettiği toplantıda, işçi ve işverenleri temsilen konuşmalar yapıldı.

İlk sözü Müsteşar Tekakpınar alarak, 2020 yılının ilk asgari ücretinin Şubat ayında belirlendiğini anımsattı.Tekakpınar sektörlerin, çalışanların, ekonominin durumunu değerlendirmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu topladıklarını belirterek, pandeminin ekonomiye etkilerine de işaret etti.

Tekakpınar, “ Amacımız mevcut şartları değerlendirirken tarafların varsa çalışmalarını da gözden geçirmek ve bakanlığın görüşlerini ortaya koymaktır” dedi.



ARHUN: “İŞVERENLER BU SÜREÇTE ÇALIŞANLARDAN KATBEKAT ETKİLENDİ… ASGARİ ÜCRET TOPLANTI ÇAĞRISINI ALINCA ŞOK OLDUK”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası adına konuşan Metin Arhun, ülkede uzun süredir sağlıklı bir ekonomik yapı olmadığını kaydederek, “İşverenler bu süreçte çalışanlardan katbekat etkilendi. Asgari ücret toplantı çağrısını alınca şok olduk” dedi.

İşçi temsilcilerinin görüşlerini alacaklarını, bunlara da saygılı olduklarını ifade eden Arhun, “Ülkenin durumunu da görüyoruz. İşçi tarafı da bizim görüşümüzü dinlesin, hükümet kanadının da değerlendirmesini alalım. Daha çok rakamlarla konuşalım, ülkenin koşullarını konuşalım ve mümkün olan en iyi ücreti belirleyelim ama mümkün olanı…” şeklinde konuştu.

Her toplantı öncesinde ve sonrasında “asgari ücret şöyle olacak böyle olacak” diye tartışmalar olduğunu da söyleyen Arhun, “‘Battık, bittik, geçinemiyoruz’ açıklamalarını da duyuyoruz. Evet, bir kısmı haklı ama diğer tarafın da halini anlamak gerek…” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun işten durdurma olmaması için karar ürettiğini de anımsatan Metin Arhun, “Peki çalışanların bu ortamda işverene yükü nedir? Bununla ilgili devletin yapacağı katkı nerde? Sıkıntılı bir süreç içindeyiz. İşveren, bu olumsuz ortamda şu anki asgari ücreti bile vermekte zorlanıyor” dedi.

İşverenin katkısıyla oluşturulan fondaki kaynağın da tükenmek üzere olduğunu, destek ödemeleri için 280 milyon TL harcandığını, fonda 22 milyon TL kaldığını öğrendiklerini belirten Arhun, “Bu fon ne kadar doğru kullanıldı, bilemiyorum. Yabancı uyruklu işçilere verilen katkılar da bize göre yanlış şekilde verildi. Devlet onu herhalde bir şekilde iade edecektir. Bunu da konuşacağız” ifadelerine yer verdi.



