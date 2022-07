“İstifa kararının Kıb-Tek ile ilgisi yok”

Maliye Bakanlığı görevini Alişan Şan’a devreden Atun, “Şan’a başarılar dileyerek, “Allah utandırmasın” dedi; istifa kararının ise Elektrik Kurumunun, Başbakanlığa bağlanmak istenmesi ile alakası olmadığını söyledi







Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan, Maliye Bakanlığı görevini, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’dan devraldı.

Maliye Bakanlığında, dün devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Maliye Bakanlığı görevini, sevdiği, geleceği parlak, akıllı ve çalışkan bir kardeşine devretmekten çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Atun, yeni görevinde Şan’a başarılar dileyerek, “Allah utandırmasın. Allah bu güzel ekiple başarılı bir dönem geçirmeyi sana nasip etsin. Gerek seni seven bir dostun, ağabeyin olarak, gerekse UBP’nin bir milletvekili olarak her zaman yanında ve destekçin olacağım” dedi.

UBP’nin uzun zamandır gençleşmeye ciddi derecede ihtiyacı olduğuna işaret eden Atun, özellikle parlamentoda genç, yetişmiş kişilerin bu görevlere sahip olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

İstifa kararının hiçbir şekilde Elektrik Kurumunun, Başbakanlığa bağlanmak istenmesi ile ilgi ve alakası olmadığını söyleyen Atun, “Sayın Başbakan'ın takdiridir. Uygun gördüğü daireyi veya kurum, kuruluşu, uygun gördüğü bir başka bakanlığa bağlayabilir. Bu gayet doğal. Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak, kendi inisiyatifine kalmış. Buna her bakan saygı duymak durumundadır” diye konuştu.

Atun, Şan’ın hazırlanan bütçede komite üyesi olduğunu da hatırlatarak, bunun önemli bir deneyim olduğunu kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu da dile getiren Atun, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben kendi adıma gösterdikleri yüksek samimiyet ve büyük destekler için önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Kıbrıs işlerinden de mesul olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati ve bize büyük yakınlık gösteren, özellikle yakın çalıştığımız Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu’na da bu vesileyle teşekkür etmek isterim” dedi.