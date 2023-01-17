Siyasi partiler, dernekler ve sivil toplum örgütleri Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadınlara yönelik ayrımcı ve cinsiyetçi açıklamalarını protesto etti

Çok sayıda parti, sivil toplum örgütü ve birlik, “toplumun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara ve dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına dur demek” için bir araya geldi.

46 kuruluş, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kamuoyunda tepkiye yol açan açıklamalarını protesto etmek için Kumsal Park'ta buluştu.

“Haddini aştı, sabrımız taştı” sloganı ile düzenlenen eylemde 'Özgürlüğü Seven Defansa Gelsin!', ‘Erkek Şiddetini Durduracağız’ ve ‘Kıbrıs’ta Tarikat İstemiyoruz’ gibi sloganlar atıldı. Eylemde, ortak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Din İşleri Başkanı Ünsal’ın derhal görevden alınması gerektiğini vurgulanırken, Ünsal’ın KKTC vatandaşlığının da geri alınması gerektiği savunuldu.

Mücadele ve eylemlerinin artarak devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Bu toplum, bu söylemleri, gerici zihniyeti asla kabul etmez. Bu toplum laik ve çağdaş yaşam zihniyetinden ödün vermez” denildi.

Ünsal’ın ifadelerine de dikkat çekilen açıklamada, “İstersek kedi besleriz, istersek köpek… İstersek keyif için evleniriz istemezsek evlenmeyiz…” ifadelerine yer verildi.

