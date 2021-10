“İstenmeyen kıyafetle gelen öğretmenler var”

KTOEÖS, okullara “istenmeyen kılık-kıyafetle” gelmeye başlayan öğretmenler, devlet okullarında 8 tane başörtüsü takan öğretmen olduğunu belirtti ve her geçen gün devletin laik yapısından uzaklaştırıldığını ifade etti



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lapta Yavuzlar Lisesi önünde, “Laik ve Çağdaş Eğitim” konusunda basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı açıklamada, laik, bilimsel, demokratik eğitim kaygısıyla yola çıktıklarını belirterek, her geçen gün devletin laik yapısından uzaklaştırıldığını iddia etti.

İçinde bulunulan durumun kaygı verici olduğunu öne süren Elmalı, bilimsel, sorgulayan, düşünen bir anlayışla eğitimi sürdürme hedefinde olmak gerektiğini kaydetti.

Elmalı, çağdaş bir toplum yapısı hedefleniyorsa, laikliğin başta okullarda olmak üzere devletin her kademesinde, kurumunda savunulması gerektiğini belirtti.

50 öğrenciyi aşkın sınıflarda eğitim verildiğini dile getiren Elmalı, bu konuda hâlâ çözüm üretilmediğini söyledi.

Devleti yönetenlerin eğitimi çağdaş, bilimsel ve laik bir anlayışla kurgulaması gerektiğini ifade eden Elmalı, bu konuda yetkililere çağrı yaptı.

Okullara “istenmeyen kılık-kıyafetle” gelmeye başlayan öğretmenler olduğunu iddia eden Elmalı, bu öğretmenlerin atamasının yapıldığını kaydederek, devletin bu konuda taraf olması gerektiğini savundu.

Öğretmenlerin küçük yaştan itibaren öğrencilerin rol modeli olduğunu dile getiren Elmalı, rol model olacak öğretmenin ilerici bir anlayışla öğrencilerin karşısında durması gerektiğini söyledi. Elmalı, “Kişisel hak ve özgürlükler noktası tamamen herkesin kendini bağlar, bu noktayı ayırıyoruz” dedi.

Elmalı, devlet okullarında toplam 8 tane başörtüsü takan öğretmen olduğunu belirtti.

Ardından KTOEÖS Genel Sekreteri Ömer Akkanat hazırlanan basın açıklamasını okud.

Uygarlığın eğitimle birlikte var olduğu belirtilen açıklamada, “Uygar olmayı reddeden toplumlarda, eğitimin insanla toplumu değiştirmesi ve geliştirmesi beklenemez” denildi.

Nitelikli eğitim için iyi bir devlet yapısının tesis edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, bir ülkede özgürlük, demokrasi ve insan haklarındaki gelişmenin, eğitimdeki gelişme ile paralel olduğu kaydedildi.

Bilim ve teknolojide gelişen ülkelerin insan hakları, demokrasi ve özgürlükler konusunda ileri olmalarının tesadüf olmadığı belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türkü’nün tarihinin her kesitinde kendi kimliğine ve yurduna her koşulda sahip çıktığı dile getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde çağdaşlaşma yolunda attığı tüm adımların Kıbrıs Türk toplumu tarafından yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, “Kılık - Kıyafet Kanunu, Medeni Kanun, Harf Devrimi gibi konularda yaşanan değişim hızlı bir biçimde benimsenmiştir” ifadelerine de yer verildi.

Açıklamada, öğretmenin, laik ve çağdaş görünümünün değiştirilmek istendiği öne sürülerek, topluma, laik, çağdaş değerlere sahip çıkma çağrısı da yapıldı.