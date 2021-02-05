İşten durdurmalar yaşanacak

Ekonomik paketi yeterli bulmayan Ticaret Odası, devlet tarafından ödenen yüzde 11’lik işveren katkısının yüzde 100’den, yüzde 30’a kadar gerilediğine dikkat çekti ve bu durumun işten durdurmanın önünü açacağını kaydetti



Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ekonomik paketi yeterli bulmadı, ‘ferahlatıcı ve rahatlatıcı’ bir çalışmanın ortaya konmadığını söyledi.

Deniz, “Ekonomik paket, bizim beklediğimiz gibi değil. Zor günler bizi bekliyor” dedi.

Daha önceki ekonomik pakette yer almasına rağmen, devlet tarafından ödenen yüzde 11’lik işveren katkısının yüzde 100’den, yüzde 30’a kadar gerilediğini belirten Deniz, bu durumun işten durdurmanın önünü açacağını kaydetti.

Deniz, ekonomik pakette kapalı sürede çalışanların yatırımlarının kimin tarafından yatırılacağına yönelik olarak herhangi bir bilginin paylaşılmadığını da aktardı.

Başbakan ile yaptıkları toplantıda özellikle yanında azami 10 kişi çalıştıran küçük işletmeler için 20 bin TL hibe verilmesi talebinde bulunduklarını söyleyen Deniz, bu önerilerinin de hayat bulmadığını dile getirdi.

Deniz, kapalı olan işletmelerin çalışanlarına kapalı kalacakları süre baz alınarak 1500 TL ödeme yapılacağını söyleyerek, bu karara göre iki hafta kapalı kalınması halinde çalışanlara 750 TL ödeneceğini belirtti.

Yapılandırılmış yatırım ödemeleri ya da kredilerle ilgili herhangi bir karar alınmadığını da ifade eden Deniz, paketin beklentiyi karşılamadığını dile getirdi.

