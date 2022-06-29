“İstediğimiz performansı göremedik”

Turizm Bakanı Ataoğlu: “Hükümetlerin, Meclis’te komitelerin sık sık değişmesinden dolayı istediğimiz performansı göremedik”

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis komitelerinin yaz boyunca çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Ataoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“Hükümetlerin, Meclis’te komitelerin sık sık değişmesinden dolayı istediğimiz performansı göremedik” diyen Ataoğlu, komitelerin yaz tatili boyunca çalışacağını genel kurulun olağanüstü toplanarak yasaların geçmesinin sağlanacağını ifade etti.

Poşetlerin büyük bir çevre felaketine sebebiyet verdiğini de kaydeden Ataoğlu, 2018 yılında ücretlendirilen poşetler konusunda denetim eksikliği bulunduğunu söyledi.

25 kuruş olan poşet ücretlerinin de yetersiz kaldığını ifade eden Ataoğlu, marketlerdeki poşetlerin tamamen kaldırılmasını amaçladıklarını söyledi.

