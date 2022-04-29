İşte içkide son fiyatlar

Alkollü içeceklere konulan fonda yapılan düşüş, raf fiyatlarına da yansımaya başladı ve tüketiciye satış fiyatlarında düşüş yaşandı

Bakanlar Kurulu kararı ile alkollü içeceklere konulan fonda yapılan düşüş, raf fiyatlarına da yansımaya başladı.Firmalar, kararın Resmi Gazete’de yayımlanıp, yürürlüğe girmesinin ardından daha düşük fiyatla ürünleri piyasaya sürdü, satış fiyatları geriledi.Alkollü içeceklerin bazılarının raf satı fiyatlarında 10 TL ile 75 TL arasında düşüş yaşandığı gözlemlendi.Geçmiş dönemde yapılan artışla, cin, vokta, viski ve tekila’da litre başına 13 TL olan vergi 50 TL, birada 3 TL olan 15 TL, şarapta 4 TL olan vergi 20 TL, fıçı birada ise 3.5 TL olan vergi 17.5 TL olmuştu.Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla fon, ithal içkilerde litre başı 50 TL’den 25 TL’ye, Yerli içkide 40 TL’den 15 TL’ye, Şarapta 20 TL’den 7 TL’ye Birada, 15 TL’den 5 TL’ye ve fıçı birada 17,5 TL’den 6 TL’ye düştü.Örneğin; 9 TL’den satılan ve 18 TL’ye yükselen bira fiyatı 15 TL oldu. 80 TL’den satılan ve 112 TL’ye yükselen rakı 100 TL’ye, 170 TL’den satılan ve 264 TL’ye yükselen viski 189 TL’ye, 130 TL’den satılan ve 164 TL’ye yükselen votka 141 TL’ye düştü. 80 TL’den satılan ve 125 TL’ye yükselen gin fiyatı da 110 TL oldu.Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz Salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında, geçmiş hükümet döneminde alınan ancak uygulanmayan fonda indirim kararı yürürlüğe girmişti.Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara göre litre başına 15 TL olan biraya konulan fon 5 TL’ye düşürülmüştü. Şarapta litre başına 20 TL olan fon 5 TL’ye düşürüldü. Viski ve rakıda ise litre başına 50 TL olan fon 25 TL’ye düşürülmüştü.