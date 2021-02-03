İşte ekonomik paketin içeriği

Hükümet, ‘Acil Önlemler Paketi’ adı altında hazırladığı yeni ekonomik paketi açıkladı.

Ekonomik paket, Başbakan Ersan Saner tarafından paylaşıldı.

Ekonomik Destek Paketi, bu dönemde özellikle reel sektöre katkı sağlayarak, ayakta durabilmesini amaçlıyor. 2020’de 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteği 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar en az 60 bin kişiyi kapsayacak şekilde uygulanacak.