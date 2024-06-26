İstatistik Kurumu’nun verilerinin araştırılmasına yönelik kurulan Meclis Komitesi toplandı

Taslak rapor, oy birliğiyle onaylanarak Genel Kurul’un gündemine sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Alişan Şan başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamada, Komite’nin “Taslak Raporun Görüşülmesi” gündemiyle bugün toplandığı ve bahse konu Taslak Rapor’un oy birliği ile onaylanarak Genel Kurul’un gündemine sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, UBP Milletvekili Alişan Şan başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Komite Üyesi CTP Milletvekili Doğuş Derya ile ayrıca CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin de katıldığı belirtildi.

