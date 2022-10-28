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İstatistik Kurumu ile KKTC E-Devlet Yürütme Kurulu arasında işbirliği protokolü imzalandı

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İstatistik Kurumu ile KKTC E-Devlet Yürütme Kurulu arasında işbirliği protokolü imzalandı

KKTC İstatistik Kurumu ile KKTC E-Devlet Yürütme Kurulu arasında işbirliği protokolü imzalandı.
KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ve KKTC E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener tarafından imzalanan protokolde; “Devlet kurum ve kuruluşları tarafından üretilen istatistiklerin, resmi istatistik kapsamına alınabilmesi ve karar alıcılar ile kullanıcılara, karşılaştırılabilir, tutarlı, şeffaf, planlanmış zaman çizelgesi ile uyumlu, doğru ve güvenilir istatistiklerin sağlanabilmesi için istatistik üretim sürecinde ihtiyaç duyulan verilerin, elektronik ortamda çevirimiçi (online) erişimine imkan sağlayan ortak faaliyetlerin yürütülmesi” amaçlanıyor.
 

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Etiketler; #İstatistik Kurumu #E-Devlet
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