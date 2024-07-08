İstatistik Kurumu anketörleri “Hanehalkı İşgücü Araştırması" için her ay tesadüfi 540 evi ziyaret edecek

İstatistik Kurumu Başkanı Demir, araştırma için seçilen hanelerin ülkedeki tüm haneleri temsil etme özelliğine sahip olduğuna işaret ederek ankete katılacak bireylerin gereken titizliği göstermelerini ve anketörlere yardımcı olmalarını istedi

İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü Araştırması için, İstatistik Kurumu tarafından eğitim verilen anketörlerin her ay, tesadüfi 540 haneyi ziyaret edeceğini duyurdu.

İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir yaptığı açıklamada, 2024 yılından itibaren gerek ülke gerek dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak anketin uygulama sıklığı, örnek büyüklüğü, tahmin boyutu, soru formu gibi konularda bazı yapısal değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Bu doğrultuda 2024 yılından itibaren aylık anket uygulamasına geçildiğini kaydeden Demir, şöyle devam etti:

“Bu sayede anket sonuçları üçer aylık çeyreklikler şeklinde KKTC; yıllık olarak ise KKTC tahminlerinin yansıra, 6 ilçe düzeyinde Avrupa Birliği standartlarına uyumlu işgücü istatistikleri üretilecektir.



Son yıllarda işgücü piyasalarındaki çalışma şekillerindeki farklılaşmalar, gelişen politika ihtiyaçları ve politika üretmek için istatistiklere olan talebin artması gibi bir dizi gelişmeler sonrasında, işgücü istatistiklerinin tanım ve standartlarının gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 19. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı (19. ICLS) kararları ile belirlenen çalışma türleri, istihdam, işsizlik ve atıl işgücüne ilişkin tanım ve standartlar doğrultusunda, soru kağıdı yeniden elden geçirilmiş ve gerekli güncellemeler yapılmıştır.”

Demir, bu çerçevede, Hanehalkı İşgücü Araştırması’nı uygulamak üzere İstatistik Kurumu tarafından eğitim verilen anketörlerin her ay için, tamamen tesadüfi olarak seçilen 540 haneyi ziyaret edeceğini ve bu hanelerde bulunan kişilerden aldıkları cevaplar doğrultusunda anket formunu dolduracağını kaydetti.

İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir, anketörlerin istenildiğinde gösterilmek üzere İstatistik Kurumu mührünün bulunduğu “görev belgeleri”ni yanlarında bulunduracağını da bildirdi.



-Anketörlere yardımcı olunmasını istedi

Demir, bu araştırma için seçilen hanelerin ülkedeki tüm haneleri temsil etme özelliğine sahip olduğunu da ifade ettiği açıklamasında, “Bu doğrultuda bilgi verecek olan hanehalkı bireylerinin gereken titizliği göstermeleri ve anketörlere yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Katkısını esirgemeyeceğine inandığım tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür eder şikâyet veya önerilerini İstatistik Kurumu’na bildirmelerini rica ederim” dedi.