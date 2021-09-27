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İstanbul’da dikkat çeken buluşma

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İstanbul’a özel bir ziyaret gerçekleştiren UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Hüseyin Özgürgün ile buluştu

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İstanbul’da dikkat çeken buluşma

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, sürpriz bir İstanbul ziyareti gerçekleştirerek, yaşamına bir süredir Türkiye’de devam eden UBP’nin eski başkanlarından, Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile buluştu.
Buluşmayı, "Sevgili Ersan Saner İstanbul’da ziyaretimize geldi. Çok güzel bir pazar sohbeti yaptık" notuyla Hüseyin Özgürgün kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
İstanbul’a resmi değil, özel bir ziyaret gerçekleştiren Saner’in, yaklaşan kurultay öncesi Özgürgün ile görüşmesi dikkat çekti.
Anımsanacağı üzere hafta içinde, DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da İstanbul’a giderek Özgürgün ile buluşmuştu.
Özgürgün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, ne Ersin Tatar’ın ne de Ersan Saner’in UBP’ye lider olamadıklarını ve bu liderlik sıkıntısının sadece parti içinde değil hükümet içerisinde de kendini gösterdiğini kaydederek, siyasi bir yapıda lider olabilmek için belirli aşamalardan geçilmesi gerektiğini, tecrübe ve deneyime ihtiyaç olduğunu söylemişti.
Özgürgün, KKTC’ye geri dönerek UBP Genel Başkanlığı’na aday olup olmayacağına dair soruya ise, “Ben kapıyı tamamen kapatıp, ayrıldım demiyorum. Yardım edilmesi noktasında yardım ediyorum. Ama Kıbrıs’a dönmek, siyasete devam etmek benden şu anda uzak. Yeniden milletvekili adayı olursam, tabanda tamam derse, partiye hizmet etme noktasında olabilir. Mevcut Kurultaya Genel Başkan adayı olmak konusunda böyle şeyler düşünmem… Taban derse ki ‘Özgürgün’ü yeniden vekil olarak görmek isterim’ o tiki atar” şeklinde yanıt vermişti.
 
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