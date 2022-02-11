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İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinatöründen Karavezirler'e ziyaret

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinatöründen Karavezirler'e ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent AKKÖSE (Başkan Danışmanı) ve Mahalli İdareler Koordinatör Yardımcısı İsmail KARABULUT, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.
Belediye çalışmalarının daha iyi nasıl olabileceği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Akköse ve Karavezirler, ilerleyen zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi arasında gerçekleşebilecek projelerle ilgili de fikir teatisinde bulundular.
Karavezirler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent AKKÖSE ve Mahalli İdareler Koordinatör Yardımcısı İsmail KARABULUT’un ziyaretlerinden mutluluk duyduğunu belirtti.
 
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