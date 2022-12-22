“İsrail, KKTC’yi tanıyabilir”

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, KKTC’nin kendi ekonomik bölgesini İsrail’e açması gerektiğini, İsrail’in de KKTC’yi tanıyabileceğini ifade etti

YDÜ’de düzenlenen Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansında konuşan Mavi Vatan Doktrininin isim babası da olan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs’ın Mavi Vatan’da uygulayacağı enerji stratejisine değindi.

Doç. Dr. Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz’deki enerji rezervlerinin Türkiye’nin 150 yıl boyunca ihtiyaç duyacağı enerji kaynağını sağlayabileceğini vurgulayarak, “Kıbrıs Adası, Türkiye’den sadece 70 kilometre uzaklıktadır ve bir çok yolun kesişim noktasındadır” ifadesini kullandı. KKTC’nin Doğu Akdeniz’in en uzun üçüncü kıyı şeridine sahip olduğunu da vurgulayan Doç. Dr. Yaycı, Türkiye’nin Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmesi gerektiğini ifade etti.

Sevilla Haritası’nın kabul edilemez olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yaycı, Kıbrıs adasının hiç bir zaman Yunan egemenliği altına girmediğini de vurgulayarak; Yunanistan’ın bu adımı atarak Mısır ve Libya’nın desteğini almayı amaçladığını söyledi.

KKTC’nin de bu adıma karşılık olarak kendi ekonomik bölgesini İsrail’e açması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yaycı, bu adımın atılması durumunda; bir yandan önemli bir gelir elde edilebileceği gibi İsrail’in de KKTC’yi tanıyabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz’de KKTC bayraklı sondaj gemileri ile araştırma yapılmasının da son derece önemli bir stratejik hamle olacağını vurguladı.

