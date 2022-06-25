İsrail ekibine Rum Bakan teşekkür etti

İsrail'in çıkan yangınlar nedeniyle gönderdiği yangın söndürme uçaklarının ekibine Rum Tarım Bakanı teşekkür etti

Kantara bölgesinde salı günü başlayan ve tüm bölgeyi etkisini altına alan yangını söndürmek için İsrail'in gönderdiği 2 uçakla birlikte 6 uçak ve 4 helikopterle havadan müdahale edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün İsrail Dışişleri Bakanı YairLapid ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında, Türkiye ve KKTC’deki orman yangınlarının söndürülmesi için İsrail’in verdiği desteğe teşekkür ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yangının söndürülmesi için İsrail iki uçak gönderme kararı aldı. Teşekkür ediyoruz. Kendileri ‘İhtiyaç var mı?’ diye sordular. Orman Bakanlığımıza ve ilgili arkadaşlarımıza sorup eğer ihtiyaç varsa kendilerine döneceğiz ama bu teklifleri için de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Güney Kıbrıs'ın Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı CostasKadis, dün öğleden sonra Larnaka havaalanına giderek İsrail'den gelen ve bölgedeki yangının söndürülmesine yardımcı olan yangın uçağının ekiplerine veda ederek teşekkür etti.



