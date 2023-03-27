İsrail'den KKTC'de şüphe uyandıran adım!

Kuzey Kıbrıs’ta, İsrail lobisi KKTC vatandaşı yapılan Siyonistler aracılığıyla KKTC topraklarını adım adım satın alıyor. Satın aldıkları 2 bine yakın şirket üzerinden toprak ediniyor ve bu doğrultuda şuana kadar 25 bin dönüm toprak aldıkları biliniyor İsrail’in satın aldığı toprakların büyük bir kısmının tarım arazisi olduğu belirtiliyor. Yahudilerin Kıbrıs’ta toprak satın aldığı alanların başında Karpaz geliyor

KKTC’de 2022 yılında 2 bin 672 yabancıya taşınmaz mal alma izni verildiği ortaya çıktı. Söz konusu mal alım izinlerinin büyük bir çoğunluğunun İsraillilere ait olduğu öğrenildi.

KKTC şirket kayıtlarına göre İsrailli kişiler, KKTC’de ciddi oranda toprak satın almış durumda.

Ülkemizde KKTC tapuları el değiştirerek, Yahudilerin eline geçiyor. KKTC vatandaşı yapılan Siyonistler ve yerli işbirlikçiler aracılığıyla taşınmaz mallar satın alınıyor.

Kıbrıs Web Haber’in haberine göre, KKTC’den satın aldığı 2 bine yakın şirket üzerinden toprak edinen Siyonistlerin, KKTC’de 25 bin dönüm civarında toprak satın aldığı söyleniyor.

Ülkemizde hükümet yetkililerin ise bu konuda herhangi bir tedbir alıp almadığı ise bilinmiyor.

2 BİN FİRMANIN, 25 BİN DÖNÜM TOPRAĞIN SAHİBİ OLDULAR!

Edinilen bilgilere göre, KKTC’deki yaklaşık 2 bin firmanın İsrailli hissedarı bulunuyor. KKTC’den şu ana dek alınan toprağın 25 bin dönüm olduğu ifade ediliyor. Kıbrıs’ı sessizce ve adım adım işgal etmeye çalışan İsrail’in satın aldığı toprakların büyük bir kısmının tarım arazisi olduğu da belirtiliyor. Yahudilerin Kıbrıs’ta toprak satın aldığı alanların başında Karpaz geliyor.

Yahudilerin Lefke’de de iki bin dönüm toprak satın aldıkları belirtilirken, Gaziveren, Cengizköy, Bağlıköy ve Çamlıköy gibi bölgelerin de hedefleri arasında yer aldığı kaydediliyor.

KAÇ YAHUDİ, KKTC VATANDAŞI YAPILDI?

İsrail vatandaşı Yahudilerden bazılarının KKTC vatandaşı yapıldığı iddia ediliyor.

İddiaya göre, bu Yahudiler, KKTC’de 200’e yakın sayıda şirket kurdular. 2004’teki Annan Planı sürecinden sonra geleneksel davranış biçimleri olan gizli hâkimiyet kurma operasyonunu daha hızlandırdılar.

KIBRIS ADASININ YÜZDE 42’SİNİ ELE Mİ GEÇİRDİLER?

Yahudilerin bütün Kıbrıs adası topraklarının yüzde 42’sini satın alarak ele geçirdiklerine ilişkin önemli bir iddia var.

İddia edildiğine göre, KKTC’de yaşayan Yahudilerin ibadet ettiği bir Sinagogları da bulunuyor. Bütün dini bayramlarını özellikle gösterişli biçimde kutluyorlar. Dahası, adanın Gaziveren bölgesinde İsrailli bir iş adamının adı, o bölgenin bir sahil şeridine verildi.

Yahudi lobisinin iki operasyonel kolu var. Bunlar Hristiyan ve Müslüman görünümündeki kripto Yahudiler ve masonlar. Yahudi lobisinin o efsanevî derin gücünü bunlar oluşturur. Musevi Yahudiler, bu kripto Yahudilerin gizli/derin koruması altında yaşarlar.

İsrail vatandaşı Musevi Yahudilerin kendilerini gizlemeye gerek duymadan, Müslüman KKTC’de böylesine serbestçe ekonomik gücü ele geçirme girişimine başlayabilmeleri ise kendilerini yeterince güçlü ve güvence altında gördüklerini/hissettiklerini gösteriyor. Bu güvencenin kaynağının kim ve nerede olduğu merak ediliyor? Çünkü Türkiye açısından bu sorunun cevabı olağanüstü öneme sahiptir.

GEÇ KALINMADAN TEDBİR ALINMALI!

İsrailli Musevi Yahudiler ’in KKTC’deki bu gizli planının, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatleri açısından hem de KKTC’nin güvenliği ve devamı açısından çok kritik olduğu belirtiliyor.

