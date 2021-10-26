“İspatlansın, ülkeyi terk ederim”

UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, mahkemede verilen beyanlarla ilgili “Böyle bir şey olamaz. Bu bir düzmecedir, ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir. Benim bu olayla ilgili bağlantım tespit edilsin değil siyaset, ülkeyi terk edeceğim” dedi



UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, mahkemede verilen beyanlarla ilgili “tamamen itibarsızlaştırma ve tamamen oyundur” diyerek sert bir dille yalanladı.

Sucuoğlu “Böyle bir şey olamaz. Benim kasetlerle işim olmaz. Benim bu olayla ilgili bağlantım tespit edilsin değil siyaset, ben ülkeyi terk edeceğim. Bu kadar net” dedi.

Sucuoğlu “Bu bir düzmecedir, ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir. Yalan üstüne kurulan bir senaryo var. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Çamur at izi kalsın. Böyle yağma yok. Suç duyurusu yapacağım, tazminat davası açacağım” diye konuştu.

Sucuoğlu, “Kurultay için bir düzmece yapmışlar, oynuyorlar. Ayıptır, günahtır. Böylesi bir rezalet daha önce bu memlekette yaşanmamıştır. Yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

Faiz Sucuoğlu “Olamaz böyle bir şey. Kasetleri bana vermişler. Ben ne anlarım bu işten. Yüzde 60 oyu olan biri, yüzde 15 oyu olan birini yok etmek için kasete mi ihtiyacı var? Sözün bittiği noktadayım” dedi.

Mahkemede ”videoyu geri döndürdükten sonra usb’ye kaydedip, Lefkoşa’da bir toplantıda Faiz Sucuoğlu’na verdik” şeklinde bir ifade olduğunun hatırlatılması üzerine Sucuoğlu peş peşe “yalan, yalan, yalan” cevabı verdi.

Sucuoğlu şöyle devam etti: “Ben ne kaset aldım ne bir şey aldım. Bunlar külliyen yalandır. Olur mu böyle bir şey. Bu tam anlamıyla bir oyundur. Bilmem bu oyunun altından kim çıkacak. Benim ne ihtiyacım var kasete veya şuna-buna. Düşmanım değil, rakibim değil.

Sucuoğlu, mahkemede kendisi hakkında iddiada bulunan kişi ile ilgili şunları söyledi: “Bu çocuk, tutuklandı ve 2 gün boş bırakılmış. Herhalde bu sürede birileri telkinde bulunmuş. Yalan bir şeyi nasıl söyleyebilir, anlayamıyorum. Bir sebep olsa anlayacağım. Bu benim karakterime ters. Ben doktor adam, bu yaşa gelmiş insan, kasede mi başvuracağım. Tam tersi bu tür şeylere hep engel oldum.

Ben Eziç’te iki arkadaşımla yemek yerken Caner bey beni aradı, “çok önemli bir konu var görüşmemiz lazım” dedi. “Yemekteyim” dedim, “oraya gelelim” dedi. Gel dedim, geldi. Bana “sizinle konuşmamız lazım” dedi. Eziç Restoranın ikinci katına çıktık, tanımadığım iki kişi daha yanında. Bana “daha önce bir birlikteliği olmuş politikacıyla kendisine iş bulacak diye söz vermiş, önce iş bulmamış, sonra Mağusa belediyesinde iş bulmuş. 1500 lira maaş vermişler kendisine, “ben bunun bedelini ödettireceğim” dedi. Ben de “Kardeşim ne istiyorsun” dedim “bende görüntü var” dedi. 4 ay önceki bir olaydır bu. “Bu tip çirkin şeylere beni alet etmeyin” dedim, olay bu kadardır. Bundan sonra ben bu kadını da başka görmedim.”

Bu durumu kendi eşine bile söylemediğini ifade ederek, bu tip konuların özel hayata girdiğini ifade eden Sucuoğlu şunları söyledi:

“Eşime bile böyle bir durum olduğunu söylemedim, bu kadar da özel hayata önem veriyorum. Bir de bunları getirip benim önüme koyacaklar, ne münasebet. Demek ki bir komplo kurulmuş, saflığımızdan komploya kurban gidiyoruz. Ayıptır, böyle bir şey olabilir mi. Benim hesap veremeyeceğim tek bir nokta yoktur. Tam da kurultay öncesi bunlar ortaya çıkıyor, Faiz Beyi karalamak için.”

Söz konusu kadının bu olaydan bir ay sonra kendisine facebook’tan arkadaşlık attığını, ortak arkadaşları gördükten sonra kabul ettiğini anlatan Sucuoğlu, “Bana arkadaşlık attı bu kadın, kabul ettim. Daha sonra kendi eşim fark etti, kimdir dedi, bilmem dedim… Eşim uyardı ben de çıkardım arkadaşlıktan. Bana bir defa “Faiz bey nasılsınız” diye yazdı, ben de “iyiyim” diye yanıt verdim o kadar.”

EKSİK OLSUN BÖYLE KURULTAY

Bu olayların kurultaydan kısa bir süre önce ortaya çıkmasına da isyan eden Sucuoğlu, “Bir kurultay hesabı için insanlar böyle karalanmaması lazım, eksik olsun böyle kurultay. Ben adımı yerde bulmadım” dedi.

Faiz Sucuoğlu, “Sorulacak soru “kim yaydı, neden yaydı” olması lazım. Kimin ihtiyacı olabilir kasetin yayınlanmasına.. Çıkan anket sonuçlarına bakın bakalım… Bizi kalkan yapıp arkasında iş yürütenleri araştırın” diye konuştu.

“MUHİTTİN ÇOCUKLARININ ÜZERİNE YEMİN ETTİ”

Eski özel kalem müdürü Muhittin Özsağlam’ın adının olaya karışmasını da değerlendiren Sucuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muhittin tertemiz bir çocuktur. Babasını 2 ay önce kaybetmiş Yiğitler Muhtarı’nın oğludur. Muhittin’e sordum, “Benim bilmediğim bir durum mu var, dedikodu var” çocuklarımın üzerine yemin ederim benim müdahilim yoktur dedi. Ben de “tamamdır o zaman” dedim. Bir hata varsa, yanlış varsa, yanlışın yanında durmak mümkün değil ama benim tanıdığım kadarıyla Muhittin böyle biri değil. Dürüst ve efendiliğini gördüm Muhitti’nin. Hiçbir şekilde yanlışını duymadım”

“KADIN İKİ GÜN KİMLERLE GÖRÜŞTÜ”

Faiz Sucuoğlu söz konusu kadının iki gün serbest kaldığına dikkat çekerek bu ki günde kimlerle neler konuştuğunun araştırılması gerektiğini söyledi:

“Siz kızı doldurursunuz “şunu şunu söyleyeceksin” dersiniz çünkü kurultay vardır. Sucuoğlu yüzde 60’larda gidiyor biz bunu nasıl aşağı çekebiliriz “Bunu bunu söyleyeceksin” denir… Avukat Hasan bey bana şunları aktardı: “Bu kız önce tutuklandı, sonra 2 gün serbest bırakıldı, bu iki günde bu kadına kim ne vaad etti, ne söyledi. İki gün bu kadın kimlerle görüştü.. Bunlar araştırılmalı. Hesabında ne kadar para olduğunu bilen var mı?”

Sucuoğlu bu olup bitenlerin kurultayın ertelenmesine yönelik adımlar olup olmadığına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

“Bu durum kurultayın ertelenmesine yol açmaz. Bu kurultay olacak.. Senaryo kurultayı erteleme.. Birileri aylarca bu kurultayı erteledi.. Artık o kadar her şey karıştı ki Ne doğru ne yanlış artık karıştırmaya başladık. Şeref sözü veriyorum, böyle bir olay yoktur.. USB söz konusu değildir, böyle bir şey bana verilmedi. Hayatım boyunca bel altı konuşmadım ne de herhangi bir faaliyette bulundum. 4 ay önce oldu bu ve ben 4 aydır kimseye bunu söylemedim, bu kadar hassas bir durumdur. “

