İsmet Kotak, 9. ölüm yıldönümü

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yer alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında katkısı bulunan, eski bakan, milletvekili, gazeteci, yazar İsmet Kotak’ın 9. ölüm yıldönümü anma etkinliği bu yıl salgın dolayısıyla yapılamayacak.

Kotak ailesi adına yazılı açıklama yapan Serhat Kotak, 11 Eylül 2011'de aramızdan ayrılan İsmet Kotak’ı özlemle andıklarını belirterek, “O’nun liderliğini, devlet ve insan sevgisini, pratik çözümler üretmesini böyle günlerde ne kadar özlediğimiz kesin bir şekilde belirginleşmektedir” dedi.

Kotak, her yıl kabri başında yaptıkları anma etkinliğini bu yıl pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştiremeyeceklerini ifade ederek, “İsmet Kotak ülkemiz ve halkımız için yaptıkları ve fikirleri ile yaşıyor, yaşayacaktır” dedi.